興大有機農夫市集10年 助小農銷售農產公視 (2017-09-09 00:00)
國內第一家成立的有機市場─中興大學有機農夫市場，今年九月就滿10年。當初的理念，不只要讓消費者吃得安心、也希望小型的農場，不被中大盤剝削，十年來，各縣市也有愈來愈多不同型態的農夫市場。
擺上新鮮現採的綠葉蔬菜，來自嘉義的溫先生，不到早上十點，架上的菜已經被訂購一空。
有機蔬菜給人外觀不美，蟲咬的印象，農友說，有機蔬菜其實可以健康又美觀，而良心小農的起步，最缺的就是銷售平台。
==嘉義農友 溫邑章==
（作物美觀)利用輪作
這是一個策略
第二個是犧牲
我們可能需要
我們溫室的比較長時間的休耕
相對它會建立休耕的空間
我們農地就這麼小
你要創造出那個經濟規模是做不到
所以農夫市集
就變成我們唯一的選擇
來自台東的農友，週五下午三點從台東出發，帶著西瓜、芭樂、檸檬和再製的農產品，就是為了趕清晨五點，到台中的興大市集來擺攤。
==台東農友 吳金洺==
開始開車開六個鐘頭
到台中過夜
我們台東也很需要這個市場
幫我們推銷我們農產品
10年前的九月，台中中興大學成立了國內第一家的有機農夫市集，除了希望消費者吃到健康，也讓小農有銷售平台。8位台東農友，更是一路相挺，週週都來擺攤。
==台東縣有機農業發展協會理事長 何介臣==
成本上的問題
第二年以後就讓我們四個人代表
（輪流來)一個人賣四個人的東西
==消費者==
雖然長得比較醜
但是對身體比較健康
（價格方面呢)
價格是有比傳統市場還高一點點
在健康意識抬頭後，各地有機農夫市集愈來愈多，走過10年，當初推動興大農夫市集的師生及農友，歷經質疑，市場波動、大企業分食有機市場，他們期待小農市集的下一個十年，是一個讓農友更自主的空間。
記者 黃千容 賴世杰 台中報導
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