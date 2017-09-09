















國內第一家成立的有機市場─中興大學有機農夫市場，今年九月就滿10年。當初的理念，不只要讓消費者吃得安心、也希望小型的農場，不被中大盤剝削，十年來，各縣市也有愈來愈多不同型態的農夫市場。擺上新鮮現採的綠葉蔬菜，來自嘉義的溫先生，不到早上十點，架上的菜已經被訂購一空。有機蔬菜給人外觀不美，蟲咬的印象，農友說，有機蔬菜其實可以健康又美觀，而良心小農的起步，最缺的就是銷售平台。==嘉義農友 溫邑章==（作物美觀)利用輪作這是一個策略第二個是犧牲我們可能需要我們溫室的比較長時間的休耕相對它會建立休耕的空間我們農地就這麼小你要創造出那個經濟規模是做不到所以農夫市集就變成我們唯一的選擇來自台東的農友，週五下午三點從台東出發，帶著西瓜、芭樂、檸檬和再製的農產品，就是為了趕清晨五點，到台中的興大市集來擺攤。==台東農友 吳金洺==開始開車開六個鐘頭到台中過夜我們台東也很需要這個市場幫我們推銷我們農產品10年前的九月，台中中興大學成立了國內第一家的有機農夫市集，除了希望消費者吃到健康，也讓小農有銷售平台。8位台東農友，更是一路相挺，週週都來擺攤。==台東縣有機農業發展協會理事長 何介臣==成本上的問題第二年以後就讓我們四個人代表（輪流來)一個人賣四個人的東西==消費者==雖然長得比較醜但是對身體比較健康（價格方面呢)價格是有比傳統市場還高一點點在健康意識抬頭後，各地有機農夫市集愈來愈多，走過10年，當初推動興大農夫市集的師生及農友，歷經質疑，市場波動、大企業分食有機市場，他們期待小農市集的下一個十年，是一個讓農友更自主的空間。記者 黃千容 賴世杰 台中報導