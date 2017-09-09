台中市iBike建置 民眾質疑城鄉差距大公視 (2017-09-09 00:00)
台中市的iBike從2014年7月啟用，目前有218個站，不過有台中市居民認為，台中縣的站只有台中市的3分之1，那會差這呢多，台中市交通局表示，人口是評估的重點，台中縣的站也陸續增加中。
要在台中市市區找到iBike租借站並不難，民眾很方便就能騎上iBike，不過在偏遠地區就沒這麼方便，像是沙鹿區和龍井區，連一個站都沒有，但該地區有兩所大學、多所國高中，讓每天通車的學生相當不便。
==民眾 黃同學==
（iBike)對沒有車的人來說
會比較方便
那因為台中的車比較亂
騎腳踏車會比較方便 比較安全
==民眾 吳同學==
台灣大道滿危險的
就車滿恐怖的
所以覺得沒什麼差別
對於需不需要iBike，學生有不同看法，但原縣區的租借站數量只有原市區的3分之1，是否出現城鄉差距？交通局強調，建置iBike租借站除了要考量效益，還要看有沒有腹地，以沙鹿火車站為例，密集人口和通勤族都集中在東站，但東站沒有腹地能設置iBike租借站。
==台中市交通局長 王義川==
iBike的設計
是以市區的公車接駁為主
所以在103年 104年
都以台灣大道周邊來做設置
那接下來在今年跟明年
我想我們啟動包括沙鹿
海線的幾個區域
都能夠跟市區一樣
能夠有這樣一個iBike點的設置
王義川表示，iBike的建置，會以公車接駁、台鐵接駁、國高中和公園周邊，這樣的順序來做考量，今年已經在原台中縣各區陸續增建iBike租借站，預計到明年底全台中市的租借站可以達到330站，將比目前多出112站，民眾使用iBike會更加方便。
邱植培 賴世杰 台中報導
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