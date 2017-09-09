台中市的iBike從2014年7月啟用，目前有218個站，不過有台中市居民認為，台中縣的站只有台中市的3分之1，那會差這呢多，台中市交通局表示，人口是評估的重點，台中縣的站也陸續增加中。



要在台中市市區找到iBike租借站並不難，民眾很方便就能騎上iBike，不過在偏遠地區就沒這麼方便，像是沙鹿區和龍井區，連一個站都沒有，但該地區有兩所大學、多所國高中，讓每天通車的學生相當不便。



==民眾 黃同學==

（iBike)對沒有車的人來說

會比較方便

那因為台中的車比較亂

騎腳踏車會比較方便 比較安全



==民眾 吳同學==

台灣大道滿危險的

就車滿恐怖的

所以覺得沒什麼差別



對於需不需要iBike，學生有不同看法，但原縣區的租借站數量只有原市區的3分之1，是否出現城鄉差距？交通局強調，建置iBike租借站除了要考量效益，還要看有沒有腹地，以沙鹿火車站為例，密集人口和通勤族都集中在東站，但東站沒有腹地能設置iBike租借站。



==台中市交通局長 王義川==

iBike的設計

是以市區的公車接駁為主

所以在103年 104年

都以台灣大道周邊來做設置

那接下來在今年跟明年

我想我們啟動包括沙鹿

海線的幾個區域

都能夠跟市區一樣

能夠有這樣一個iBike點的設置



王義川表示，iBike的建置，會以公車接駁、台鐵接駁、國高中和公園周邊，這樣的順序來做考量，今年已經在原台中縣各區陸續增建iBike租借站，預計到明年底全台中市的租借站可以達到330站，將比目前多出112站，民眾使用iBike會更加方便。



邱植培 賴世杰 台中報導