西濱大安段施工 居民批隔絕兩側生活圈公視 (2017-09-09 00:00)
台61線西濱快速公路大安路段還在施工，不過有居民表示，道路設計不是全線高架化，是用真高的圍牆，阻絕道路兩邊，他們說，好像是長城，實在真受不了。
來到台61線，西濱快速公路大安段的高架化工地，當地里長又氣又無奈，唯一的排水溝幾乎被雜草佔據，擔心高架化完成之後,淹水情況會更嚴重。
==台中市龜殼里里長 洪正義==
若下雨的時候
因為上游所有的水 都會匯集於此
尤其你給它看
我們這個排水溝平常沒在維護
雜草非常茂密
所以造成堵水的情形
墊高的水泥基座，好像長城一樣，里長擔心，如果到了雨季，全靠1米寬的水溝，根本無法應付大肚山流下的大水，沿途8個里都有淹水的疑慮。此外高架化的西濱，長達4公里只有一個通行箱涵，就像是楚河漢界，把居民的生活切成兩半，涵洞出入口更是讓民眾擔心。
==台中市龜殼里里長 洪正義==
這個穿越箱涵是土堤式的
所以它的視線可以說
非常非常的差
所以時常發生車禍
都是在這個地方
當地居民批評，期待多年的西濱大安段高架化，不但沒有帶來便利，還有安全疑慮，高架平面交錯，上上下下也讓駕駛很混淆。
==汽車駕駛==
又下來了 剛剛才走高架橋那段
現在又下來了 就這樣高高低低
==台中市交通局長 王義川==
希望這個西濱工程處 能夠在下橋
相關的公路單位能夠有些指標
然後讓大家能夠盡快適應
新完成的工程
6號上午台中市交通局和當地人士會勘後，認為設計上確實有交通安全隱憂，建議公路局加強相關的標示，也能改善相關交通動線，給民眾一個便利生活。
記者 林健生 台中報導
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