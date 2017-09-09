政府十幾年，一直輔導高雄六龜溫泉區合法化，不過在88風災後，當地觀光一直都沒恢復。現在傳出好消息，年底前有五家業者將取得土地合法，明年有機會成為合法旅館。



一邊巡場地，一邊招呼客人，吳瑞英在高雄六龜的不老溫泉區經營山莊，15年前就想讓山莊合法化，但8年多前的88風災，不只打斷她的計畫，還令她一度想結束營業。



==美崙山渡假山莊老闆 吳瑞英==

辛苦一輩子的結晶

你這樣子就輕易要放棄嗎

不努力看看

我們不要 我們要努力看看

就是孩子這一句話

讓我再堅持走到現在



苦撐過沒有遊客、年年虧本的日子，現在吳瑞英有新的願景，因為山莊今年6月通過環評、水土保持和土地變更，將合法改建為更棒的溫泉山莊。整個六龜在年底前，總共有5家業者可望完成這些程序，最快明年就是合法溫泉旅館。



==國蘭Villa會館老闆 簡銘辰==

如果現在我們取得執照

當然我們就會投資比較多的建設

硬體建設 包含人員訓練



國蘭位在六龜的寶來溫泉區，災後業績只有過去的四成，目前重新招募員工做訓練，準備合法化以後迎接更多遊客。扣掉可望合法的這5家業者，高雄市政府准予申請合法的還有8家，不過，有業者認為困難重重。



==山澤居Villa老闆 黃瓘權==

他以公告地價的比例下去計算

這個租金太高啊

我舉例來講 我那邊有沒有

如果要跟國有財產署

委託(土地)經營的話

我必須要付將近1500萬元



使用國有土地的業者，國有財產署只同意十年一租，權利金最高達3300萬元，遠超過業者現在還沒起色的營業額，業者表明負擔不起，如何取得土地使用權，市府打算再和國有財產署協商。



記者 王介村 孟昭權 高雄報導