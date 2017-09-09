交部擬推公運套裝行程 盼分散國5車流公視 (2017-09-09 00:00)
宜蘭地區只要放假，就塞車，交通部現在除了交通管理，也計畫要和民間業者合作，鼓勵民眾透過app，買優惠的公共運輸套裝行程，希望減少自用車上路。
在祭出高承載管制，雪隧提高限速等交通管制政策下，國道五號台北往宜蘭假日塞車噩夢仍是常態，交通部現在計畫，將推出台北到宜蘭的"旅運行動商務平台"，除了以歷史紀錄提供預估的旅行時間外，將結合民間的業者，在農曆年前推出包含公共運輸的食宿遊購套裝行程，以優惠價格來改變民眾交通行為
==交通部參事 王穆衡==
不同運具或是不同路徑
這些東西我們排出來之後
讓他去做最後的選擇
行程裡面可能可以連結起來的
食宿遊購的可能組合方案
那當然我們會儘量用
比較替代的方案
去產生比較高的價差的誘因
根據交通部的規劃，這個旅運行動商務平台，將包含旅行規劃、銷售平台，以及智慧記憶功能，民眾若是按照App建議走完行程，還能獲得回饋點數。不過有學者認為，畢竟App還是扮演建議角色，但宜蘭的交通問題是需求大於供給，可能要用更細膩的手法才能解決交通問題
==淡江大學運輸管理系副教授 許澤超==
在遇到這個(App)資訊之後
他(民眾)到底會不會接受
還是說他只是拿來參考
所以這其實裡面 很多執法
或是管制上的一些問題
需要綜合一起來實施
才會得到它的效果
學者舉例，畢竟開車遊宜蘭的民眾仍是大宗，若是政府能整合觀光業者，住同樣的飯店，可以因為不同的出發時間，給予住宿優惠，類似手法將車輛確實分流，避免塞車。
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