















宜蘭地區只要放假，就塞車，交通部現在除了交通管理，也計畫要和民間業者合作，鼓勵民眾透過app，買優惠的公共運輸套裝行程，希望減少自用車上路。在祭出高承載管制，雪隧提高限速等交通管制政策下，國道五號台北往宜蘭假日塞車噩夢仍是常態，交通部現在計畫，將推出台北到宜蘭的"旅運行動商務平台"，除了以歷史紀錄提供預估的旅行時間外，將結合民間的業者，在農曆年前推出包含公共運輸的食宿遊購套裝行程，以優惠價格來改變民眾交通行為==交通部參事 王穆衡==不同運具或是不同路徑這些東西我們排出來之後讓他去做最後的選擇行程裡面可能可以連結起來的食宿遊購的可能組合方案那當然我們會儘量用比較替代的方案去產生比較高的價差的誘因根據交通部的規劃，這個旅運行動商務平台，將包含旅行規劃、銷售平台，以及智慧記憶功能，民眾若是按照App建議走完行程，還能獲得回饋點數。不過有學者認為，畢竟App還是扮演建議角色，但宜蘭的交通問題是需求大於供給，可能要用更細膩的手法才能解決交通問題==淡江大學運輸管理系副教授 許澤超==在遇到這個(App)資訊之後他(民眾)到底會不會接受還是說他只是拿來參考所以這其實裡面 很多執法或是管制上的一些問題需要綜合一起來實施才會得到它的效果學者舉例，畢竟開車遊宜蘭的民眾仍是大宗，若是政府能整合觀光業者，住同樣的飯店，可以因為不同的出發時間，給予住宿優惠，類似手法將車輛確實分流，避免塞車。