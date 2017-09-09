















農曆七月中元節，因為拜拜需要，豬肉銷路好，價格也高，續來又擱正中秋節，大家都準備要烤肉，恐怕價格也會真高，農委會準備要增加國外冷凍肉品進口，控制價格。農曆七月，不少企業和家庭會進行中元普渡，這也使得豬肉價格居高不下。5號中元節前的統計資料，豬肉「均價」，持續突破80大關，休市三天回來，價格沒有太大幅度變動，但剩不到一個月，就要迎接中秋「烤肉季」，豬價要怎麼樣才能HOLD住？==農委會主委 林聰賢==我們也跟冷凍商公會這邊來協調叫他們多釋出一點(肉品)在中元 最高是一天可以達到2萬7千頭中元過後大概高峰期就下來我看剛開市的大概都維持在2萬1千頭除了國內業者有多釋出肉品之外，林聰賢也強調，今年從國外進口的冷凍豬肉，數量比去年增加10%到15%，目前供應量和價格，都算平穩，民眾不用太過擔心。至於已沸騰了三週的芬普尼毒蛋風波，農委會專家會議有了最新的因應措施。==農委會主委 林聰賢==今年年底 至少要達到7成的覆蓋率目前因為有幾個洗選的用地還沒解決我們希望到明年能夠超過75%到明年最起碼所有的蛋都能夠有溯源的系統來管理推動雞蛋能「溯源」、「全面洗選」，業者若要交換貨，必須以「箱」為單位，解決來源和流向不明的情況，而截至六號為止，已封存銷毀153萬多顆毒蛋。記者 曹晏郡 邱福財 台北報導