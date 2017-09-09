高雄市勞工局為一些真有才華的身障工藝設計師，透過品牌，讓他們的作品，透過百貨公司來行銷，作伙來了解。



手持電鑽，在高密度壓克力刻畫，簡單四筆、翻過面來，成了一朵立體幸運草，這些看似簡單的動作，可是王燕琨30多年來，學習實作所累積的功力，利用晶體雕刻結合照片，更成了件獨一無二的紀念品。



==晶體雕刻設計師 王燕琨==

刮痕其實就是人生的

不如意跟失敗

其實這些都在堆疊你的成功

這等於我們雕刻的刮痕

來變漂亮的圖形

它是相輔相成

這是一樣相同的意義



桌上擺滿各式皮件、零錢包，輕度聽障的吳美麗，四年前從全職媽媽，轉而投入皮件創作，將興趣變成工作，行銷是極大考驗。



==皮件設計師 吳美麗==

有的人就會說看到廣告單

或是看到說

我有看到用心良品的品牌

然後就會因為這樣來購買



12位身障工藝設計師，各有所長，高雄市勞工局協助創立"用心良品"品牌，從網路平台出發，進一步進入三家百貨與大賣場，刺激身障者創作能量。



==高雄市勞工局副局長 陳石圍==

讓他們有接觸人群的機會

訓練他們的膽子

我們也希望利用人群互動部分

鼓勵他們在競爭市場

在這個區塊讓他們勇敢走出來



有別於過去身障手工藝，只能在路邊擺攤或是愛心義賣，效益有限，這次，身障設計師走入人群，透過品牌群體力量，產生競合作用，也讓他們的文創作品，進入市場通路。



記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導