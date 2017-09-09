農曆七月中元節，因為拜拜需要，豬肉銷路好，價格也高，續來又擱是中秋節，大家都準備要烤肉，恐怕價格也會真高，農委會準備要增加國外冷凍肉品進口，控制價格。



農曆七月，不少企業和家庭會進行中元普渡，這也使得豬肉價格居高不下。5號中元節前的統計資料，豬肉「均價」，持續突破80大關，休市三天回來，價格沒有太大幅度變動，但剩不到一個月，就要迎接中秋「烤肉季」，豬價要怎麼樣才能HOLD住？



==農委會主委 林聰賢==

我們也跟冷凍商公會這邊來協調

叫他們多釋出一點(肉品)

在中元 最高是

一天可以達到2萬7千頭

中元過後大概高峰期就下來

我看剛開市的

大概都維持在2萬1千頭



除了國內業者有多釋出肉品之外，林聰賢也強調，今年從國外進口的冷凍豬肉，數量比去年增加10%到15%，目前供應量和價格，都算平穩，民眾不用太過擔心。至於已沸騰了三週的芬普尼毒蛋風波，農委會專家會議有了最新的因應措施。



==農委會主委 林聰賢==

今年年底 至少要

達到7成的覆蓋率

目前因為有幾個

洗選的用地還沒解決

我們希望到明年能夠超過75%

到明年最起碼所有的蛋

都能夠有溯源的系統來管理



推動雞蛋能「溯源」、「全面洗選」，業者若要交換貨，必須以「箱」為單位，解決來源和流向不明的情況，而截至六號為止，已封存銷毀153萬多顆毒蛋。



記者 曹晏郡 邱福財 台北報導