農曆7月中元普渡 豬肉價格居高不下公視 (2017-09-09 00:00)
農曆七月中元節，因為拜拜需要，豬肉銷路好，價格也高，續來又擱是中秋節，大家都準備要烤肉，恐怕價格也會真高，農委會準備要增加國外冷凍肉品進口，控制價格。
農曆七月，不少企業和家庭會進行中元普渡，這也使得豬肉價格居高不下。5號中元節前的統計資料，豬肉「均價」，持續突破80大關，休市三天回來，價格沒有太大幅度變動，但剩不到一個月，就要迎接中秋「烤肉季」，豬價要怎麼樣才能HOLD住？
==農委會主委 林聰賢==
我們也跟冷凍商公會這邊來協調
叫他們多釋出一點(肉品)
在中元 最高是
一天可以達到2萬7千頭
中元過後大概高峰期就下來
我看剛開市的
大概都維持在2萬1千頭
除了國內業者有多釋出肉品之外，林聰賢也強調，今年從國外進口的冷凍豬肉，數量比去年增加10%到15%，目前供應量和價格，都算平穩，民眾不用太過擔心。至於已沸騰了三週的芬普尼毒蛋風波，農委會專家會議有了最新的因應措施。
==農委會主委 林聰賢==
今年年底 至少要
達到7成的覆蓋率
目前因為有幾個
洗選的用地還沒解決
我們希望到明年能夠超過75%
到明年最起碼所有的蛋
都能夠有溯源的系統來管理
推動雞蛋能「溯源」、「全面洗選」，業者若要交換貨，必須以「箱」為單位，解決來源和流向不明的情況，而截至六號為止，已封存銷毀153萬多顆毒蛋。
記者 曹晏郡 邱福財 台北報導
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Homelike 巧思辦公桌 亮白系列-黑色仿馬鞍皮140cm(附二鍵盤
- 【Belmil貝米兒】歐洲兒童護脊書包 巧幼系列-紫蝶翩翩
- HAPPYHOME~免組裝~多用途3x6尺鋼製6人置物櫃HDF-2506A
- SEIKO LUKIA 摩登閃耀日本2局電波時尚女錶(水藍色-3B51-0AJ
- 【Fair Lady】法式氛圍菱格紋長筒靴(黑、7791060163)
- 【范登伯格】奧斯汀光澤絲質感地毯-焦糖-170x230cm
- 《BuyJM》比爾坐墊加大兒童成長椅
- 【Bernice】比倫3尺收納穿鞋椅
- 【LOHA】Original原創雙色工業5尺床頭片
- 24MAMA-客製筆記本A5：6孔 加寬版 萬用手冊 筆記本 信用卡
包租公管好大 網友嚇哭：是勒戒所？【好房網News】
凱雷據稱考慮以10億加元出售營銷服務公司Array。【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多