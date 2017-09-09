桌遊結合政治議題 吸引年輕人產生共鳴公視 (2017-09-09 00:00)
今年是解嚴30週年，台灣的民主從寂靜到喧囂，但年輕人對於政治的熱衷，卻大不如前。現在，在市面上有很多款結合政治人物或歷史議題的桌遊，廣受年輕人歡迎。這些桌遊設計很精美，有些融合惡搞趣味、有些結合復古美學，透過遊戲翻轉政治的嚴肅印象，也讓年輕族群，對於土生土長的台灣產生更多共鳴。
高喊愛國口號，激昂慷慨的形象與年輕世代格格不入，玩家透過這款結合政治議題的桌遊「黨產大亨」，趣味性體現、政治集權下的社會氛圍。
==黨產大亨製作人 姚介祥==
這些東西都是大部分
都是已經成為歷史了
而且在政治開放的過程
就是大家對以前
威權時期的東西
它已經從大家的心理陰影
變成一個反諷的象徵
網路紅人姚介祥、是這款遊戲的製作人，他讓年輕人扮演國民黨裡的重要角色，想辦法增加自己的資產，將嚴肅的黨產議題、變成遊戲的一環。同樣充滿高度諷刺意味的「美麗島風雲」，去年發行到第三個版本，設計者以漫威電影風格、詮釋國民黨主席選舉，總共惡搞超過50位政治人物。
==美麗島風雲製作人 伍博暘==
他叫白賊義敦
唸快一點就是波塞頓
藉由比較輕鬆惡搞的方式
讓大家笑一下 之後去反思說
這個人做過什麼事情
然後去評價一下
就是不要下次的時候
只是看顏色就投票
2013年推出的美麗島風雲第一代，則讓大家模擬參選，而台灣選舉制度的黑暗面、也牽動著玩家輸贏。
==美麗島風雲製作人 伍博暘==
政治獻金一打出來就是可以再
剛剛講到就是又可以多兩張牌
然後可以繼續出牌
然後我可以出個槍擊案
除了政治議題，這款「台北大空襲」還原1945年的時空背景，也重現過往總統府、台大醫院等建築特色。讓桌遊不只是一場遊戲，也可以是年輕世代對社會或生活、產生共鳴的新媒介。
記者 綜合報導
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