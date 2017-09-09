















今年是解嚴30週年，台灣的民主從寂靜到喧囂，但年輕人對於政治的熱衷，卻大不如前。現在，在市面上有很多款結合政治人物或歷史議題的桌遊，廣受年輕人歡迎。這些桌遊設計很精美，有些融合惡搞趣味、有些結合復古美學，透過遊戲翻轉政治的嚴肅印象，也讓年輕族群，對於土生土長的台灣產生更多共鳴。高喊愛國口號，激昂慷慨的形象與年輕世代格格不入，玩家透過這款結合政治議題的桌遊「黨產大亨」，趣味性體現、政治集權下的社會氛圍。==黨產大亨製作人 姚介祥==這些東西都是大部分都是已經成為歷史了而且在政治開放的過程就是大家對以前威權時期的東西它已經從大家的心理陰影變成一個反諷的象徵網路紅人姚介祥、是這款遊戲的製作人，他讓年輕人扮演國民黨裡的重要角色，想辦法增加自己的資產，將嚴肅的黨產議題、變成遊戲的一環。同樣充滿高度諷刺意味的「美麗島風雲」，去年發行到第三個版本，設計者以漫威電影風格、詮釋國民黨主席選舉，總共惡搞超過50位政治人物。==美麗島風雲製作人 伍博暘==他叫白賊義敦唸快一點就是波塞頓藉由比較輕鬆惡搞的方式讓大家笑一下 之後去反思說這個人做過什麼事情然後去評價一下就是不要下次的時候只是看顏色就投票2013年推出的美麗島風雲第一代，則讓大家模擬參選，而台灣選舉制度的黑暗面、也牽動著玩家輸贏。==美麗島風雲製作人 伍博暘==政治獻金一打出來就是可以再剛剛講到就是又可以多兩張牌然後可以繼續出牌然後我可以出個槍擊案除了政治議題，這款「台北大空襲」還原1945年的時空背景，也重現過往總統府、台大醫院等建築特色。讓桌遊不只是一場遊戲，也可以是年輕世代對社會或生活、產生共鳴的新媒介。記者 綜合報導