















雲林北港大復戲院，在2009年被縣府列為歷史建築，去年還獲得2000多萬元的經費，來整修活化。而現在，為了要喚起民眾對於老戲院的記憶，邀請看板老畫師許明雄，來教民眾繪製早年的電影看板，希望能藉此重現老戲院風華。一筆一劃眼神專注，已經78歲的許明雄，17歲開始接觸畫電影看板，因為過去雲林北港地區有四家電影院，幾乎每天都在趕工。==電影看板匠師 許明雄==（戲院)邀請我去畫電影廣告結果畫下去那間(電影院)都客滿我教出來的徒弟有十多位能繼續幫我做這些工作不然只有我一個不可能畫了一甲子的電影看板，許明雄見證當地電影院的興衰與電影文化的演進，因此雲林縣府與北港鎮公所，邀請他教導民眾手繪電影看板。==手繪電影看板學員 王明顯==宗聖臺是一個記憶中的一棟建築已經消失了 就是不可能再重現了所以這次畫電影看板的時候就特別把它畫出來==雲林學生==對我們來講的話這是一個很新奇東西因為我們都沒見過而北港大復戲院因電視普及，26年前停止營業，縣府在2009年將它登錄為歷史建築，去年又獲得文化部、雲林縣政府補助2000多萬經費要進行活化。==手繪電影看板召集人 許碧光==（工程)發包不順利我們希望透過這活動讓社區的人看見這問題也讓更多承包商看見是不是有意願讓這棟歷史建築再度活化許碧光說，這次參與手繪電影看板學員約有15位，有在地民眾和在地學生，作品都將懸掛在北港大復戲院做展覽，希望藉由手繪電影看板，讓更多人看見老戲院，有機會能讓它重現風華。記者王威雄 雲林報導