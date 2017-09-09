活化歷史建築 北港大復戲院獲2千萬補助公視 (2017-09-09 00:00)
雲林北港大復戲院，在2009年被縣府列為歷史建築，去年還獲得2000多萬元的經費，來整修活化。而現在，為了要喚起民眾對於老戲院的記憶，邀請看板老畫師許明雄，來教民眾繪製早年的電影看板，希望能藉此重現老戲院風華。
一筆一劃眼神專注，已經78歲的許明雄，17歲開始接觸畫電影看板，因為過去雲林北港地區有四家電影院，幾乎每天都在趕工。
==電影看板匠師 許明雄==
（戲院)邀請我去畫電影廣告
結果畫下去
那間(電影院)都客滿
我教出來的徒弟有十多位
能繼續幫我做這些工作
不然只有我一個不可能
畫了一甲子的電影看板，許明雄見證當地電影院的興衰與電影文化的演進，因此雲林縣府與北港鎮公所，邀請他教導民眾手繪電影看板。
==手繪電影看板學員 王明顯==
宗聖臺是一個記憶中的一棟建築
已經消失了 就是不可能再重現了
所以這次畫電影看板的時候
就特別把它畫出來
==雲林學生==
對我們來講的話
這是一個很新奇東西
因為我們都沒見過
而北港大復戲院因電視普及，26年前停止營業，縣府在2009年將它登錄為歷史建築，去年又獲得文化部、雲林縣政府補助2000多萬經費要進行活化。
==手繪電影看板召集人 許碧光==
（工程)發包不順利
我們希望透過這活動
讓社區的人看見這問題
也讓更多承包商看見
是不是有意願
讓這棟歷史建築再度活化
許碧光說，這次參與手繪電影看板學員約有15位，有在地民眾和在地學生，作品都將懸掛在北港大復戲院做展覽，希望藉由手繪電影看板，讓更多人看見老戲院，有機會能讓它重現風華。
記者王威雄 雲林報導
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