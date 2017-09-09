















身障者的手工藝或者是文創商品，多半只能依靠擺攤或網路行銷，來單打獨鬥，經營上相當辛苦。不過現在，高雄市勞工局是透過品牌概念，讓12位身障工藝設計師，直接進入百貨、賣場來行銷。這不只可以增加能見度，也可以更了解消費者的需求和市場脈動。手持電鑽，在高密度壓克力刻畫，簡單四筆、翻過面來，成了一朵立體幸運草，這些看似簡單的動作，可是王燕琨30多年來，學習實作所累積的功力，利用晶體雕刻結合照片，更成了件獨一無二的紀念品。==晶體雕刻設計師 王燕琨==刮痕其實就是人生的不如意跟失敗其實這些都在堆疊你的成功這等於我們雕刻的刮痕來變漂亮的圖形它是相輔相成這是一樣相同的意義桌上擺滿各式皮件、零錢包，輕度聽障的吳美麗，四年前從全職媽媽，轉而投入皮件創作，將興趣變成工作，行銷是極大考驗。==皮件設計師 吳美麗==有的人就會說看到廣告單或是看到說我有看到用心良品的品牌然後就會因為這樣來購買12位身障工藝設計師，各有所長，高雄市勞工局協助創立"用心良品"品牌，從網路平台出發，進一步進入三家百貨與大賣場，刺激身障者創作能量。==高雄市勞工局副局長 陳石圍==讓他們有接觸人群的機會訓練他們的膽子我們也希望利用人群互動部分鼓勵他們在競爭市場裡面在這個區塊讓他們勇敢走出來有別於過去身障手工藝，只能在路邊擺攤或是愛心義賣，效益有限，這次，身障設計師走入人群，透過品牌群體力量，產生競合作用，也讓他們的文創作品，進入市場通路。記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導