高市推身障文創品牌 進軍百貨.賣場通路公視 (2017-09-09 00:00)
身障者的手工藝或者是文創商品，多半只能依靠擺攤或網路行銷，來單打獨鬥，經營上相當辛苦。不過現在，高雄市勞工局是透過品牌概念，讓12位身障工藝設計師，直接進入百貨、賣場來行銷。這不只可以增加能見度，也可以更了解消費者的需求和市場脈動。
手持電鑽，在高密度壓克力刻畫，簡單四筆、翻過面來，成了一朵立體幸運草，這些看似簡單的動作，可是王燕琨30多年來，學習實作所累積的功力，利用晶體雕刻結合照片，更成了件獨一無二的紀念品。
==晶體雕刻設計師 王燕琨==
刮痕其實就是人生的
不如意跟失敗
其實這些都在堆疊你的成功
這等於我們雕刻的刮痕
來變漂亮的圖形
它是相輔相成
這是一樣相同的意義
桌上擺滿各式皮件、零錢包，輕度聽障的吳美麗，四年前從全職媽媽，轉而投入皮件創作，將興趣變成工作，行銷是極大考驗。
==皮件設計師 吳美麗==
有的人就會說看到廣告單
或是看到說
我有看到用心良品的品牌
然後就會因為這樣來購買
12位身障工藝設計師，各有所長，高雄市勞工局協助創立"用心良品"品牌，從網路平台出發，進一步進入三家百貨與大賣場，刺激身障者創作能量。
==高雄市勞工局副局長 陳石圍==
讓他們有接觸人群的機會
訓練他們的膽子
我們也希望利用人群互動部分
鼓勵他們在競爭市場裡面
在這個區塊讓他們勇敢走出來
有別於過去身障手工藝，只能在路邊擺攤或是愛心義賣，效益有限，這次，身障設計師走入人群，透過品牌群體力量，產生競合作用，也讓他們的文創作品，進入市場通路。
記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導
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