興大有機農夫市集10週年 助小農銷售農產公視 (2017-09-09 00:00)
國內第一家成立的有機市集、興大有機農夫市集，在今年九月成立滿10週年。當年想讓消費者吃到安心農品、也希望小農不要被中大盤剝削的理念，募集許多全台各地的小農參與。而現在農夫市集已經在各縣市普及，但還是有農友遠從台東前往台中，就是要支持興大農夫市集，能夠再走下一個十年。
10年前的九月，台中中興大學成立了國內第一家的有機農夫市集，除了希望消費者吃到健康，也讓小農有銷售平台。8位台東農友，更是一路相挺，週週都來擺攤。
在健康意識抬頭後，各地有機農夫市集愈來愈多，走過10年，當初推動興大農夫市集的師生及農友，歷經質疑，市場波動、大企業分食有機市場，他們期待小農市集的下一個十年，是一個讓農友更自主的空間。
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