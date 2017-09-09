由教育部主辦、素有教育界奧斯卡獎之稱的「校長領導暨教學卓越獎」於昨(8)日在臺中市中山堂舉行頒獎典禮。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.09.09）

北港鎮南陽國小附設幼稚園代表雲林縣參加教育部106年校長領導暨教學卓越獎比賽，再次榮獲金質獎肯定，大放異彩。

由教育部主辦、素有教育界奧斯卡獎之稱的「校長領導暨教學卓越獎」於昨(8)日在臺中市中山堂舉行106年頒獎典禮，副總統陳建仁親臨致詞，南陽國小附設幼兒園代表雲林縣角逐教學卓越獎幼兒組獎項，繼103年榮獲教學卓越金質獎後，今年再度獲得金質獎的肯定，相當難能可貴。

南陽國小校長洪錫欽表示，南陽國小附幼教師組成的「閃亮心動力團隊」以「Shine，小燈手」的課程方案參賽，結合雲林縣舉辦106年台灣燈會之機會，以北港為燈會原鄉的概念，透過孩子的眼，從對花燈的好奇與問題出發，帶著孩子探訪在地花燈的緣起與故事，不僅拜訪在地花燈達人及工藝師，如顏三泰、林聰賢、施復耀等大師外，也讓孩子以自己的雙手創作出盞盞五彩閃亮的花燈，透過實際參與台灣燈會展覽、社區活動及人際互動中，體驗成功、快樂的感受，並藉此歷程經驗讓孩子對雲林在地文化與自我概念有更深刻的瞭解。

南陽國小附設幼兒園代表雲林縣角逐教學卓越獎幼兒組獎項，繼103年榮獲教學卓越金質獎後，今年再度獲得金質獎的肯定。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.09.09）

雲林燈會結束後，孩子發現燈會使用的廢電池處理不當對環境的危害，因此透過該校幼兒園互助合作，將各班收得來三千多顆回收廢電池送到斗六環保達人謝彣達的環保站進行回收，讓孩子們上了一堂寶貴的愛護環境課程，以行動提醒大家，電池回收的重要性以及電池汙染的嚴重性。

洪錫欽表示，從對燈會原鄉的探訪到環保意識的培養，南陽附幼課程內容不僅深刻結合在地文化，引領孩子認識故鄉，手做花燈外，一路發展到電池回收與愛護地球的關係，其傳統中有創新，創新中有內涵，精緻優質的課程，處處展現教育者用眼、用手、用心的創意，不僅讓孩子感受溫暖，也用教育點亮孩子心中的光采，終獲得評審們的青睞，脫穎而出，榮獲教學卓越最高榮譽金質獎的肯定。