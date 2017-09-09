彰美館展出簡美鎔皮雕創作 邀請阿公阿嬤做皮雕NOWnews今日新聞 (2017-09-09 20:38)
國立彰化生活美學館即日起至9月30止，邀請中部皮雕藝術老師簡美鎔推出「簡美鎔皮雕創作特展」，為配合活動，在皮雕展示情境區，開放親子DIY製作大象皮件鑰匙圈，每日至多70份，請把握活動機會現場報名參加，更能親手DIY一件藝術品帶回家，歡迎民眾把握機會前往參觀。
▲彰化生活美學館推出「簡美鎔皮雕創作特展」。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.9）
彰化生活美學館長尹彙武表示，皮革的運用相當廣泛，它是一種藝術創作素材，由於皮製品觸感及溫潤的特性讓人愛不釋手，搭配各配飾變化萬千，可襯托出物件的高雅。皮革涵蓋工業批量生產的人造皮或動物加工的皮革，此兩者皆是藝術創作的好材料。皮雕創作作品兼具實用與審美性，是具有多元性發展的藝術設計創作。
在遠古時期，先民就懂得利用來遮風蔽雨，其堅韌質地更被廣泛地運用在各式生活器具中。近年因個性化商品的活絡加上坊間風行自己動手做，皮革雕刻藝成為一項熱門手做藝術。
▲彰化生活美學館推出「簡美鎔皮雕創作特展」。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.9）
簡美鎔指出，常見皮革藝術大多運用在生活用品，利用皮革的高延展性刻劃出自然界裡的花、鳥、蝶、蟲，讓皮革不再只是生活器具。而變成了一幅皮革畫作，提高了藝術收藏價值。運用皮革的原始紋路，賦予皮雕新生命，有別於制式工藝品，在有限的皮革厚度中顯現出立體感。
一般人對皮雕的印象，大多侷限於皮包、皮帶，但透過各種巧思，利用皮的可塑性、延展性，把雕刻的花朵、鳥類及昆蟲，運用在檯燈、壁畫、椅子、花瓶、謝籃上等等，作品兼具實用與美感的居家生活用品，營造出另一種優雅品味。
▲「簡美鎔皮雕創作特展」展出多件作品。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.9）
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