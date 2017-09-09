▲宋俊明代表許多企業界向他的好友賴清德提出呼籲 。 （圖／宋俊明提供，2017.09.09）

「一例一休」引發爭議，企業界和勞工均盼能有所修正，適逢行政院長賴清德走馬上任，兼任中華民國資源回收商業同業公會全國聯合會理事長、台南市商業會常務理事的宋俊明，代表企業界向他的好友賴清德提出呼籲，希望賴揆檢討「一例一休」政策。

宋俊明強調，政府自推出「一例一休」政策以來，不但勞工不方便，企業界也很傷，勞資雙方都認為，政府管太多了，因為360行的工作性質，根本都不一樣，現在卻規定一致性的標準，法令如不修正，勞、資雙方都會受傷。

宋俊明說，賴清德在台南市長任內，已經聽了不少中小企業反應，台南地區受到「一例一休」政策的影響尤其嚴重，用百業蕭條來形容，一點都不為過，他不得不代表業界提出呼籲。

宋俊明表示，台灣中小企業近20年來，受政黨惡鬥影響，競爭力下滑，影響投資環境，加上許多不合時宜的法令，已被評估為不友善投資環境的國家，「一例一休」政策是賴清德上任後，第一個要檢討的政策。