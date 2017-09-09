▲彰化家扶永久認養人聯誼會舉辦親子知性之旅，讓孩子體驗餵養動物的過程中有近距離的接觸及了解動物的習性。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.9）

關心受扶助家庭成員身心健康，彰化家扶永久認養人聯誼會9日安排親子知性之旅，前往「獨角仙休閒農場」，招待縣內80名單親家庭親子參加，藉以享受戶外親子踏青同樂活動，渡過愉快假日。

▲彰化家扶永久認養人聯誼會舉辦親子知性之旅，讓孩子體驗餵養動物過程。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.9）

此次親子知性之旅活動是由永久認養人聯誼會會長朱秀芬策畫。朱秀芬說，受經濟不景氣的影響，彰化家扶中心單親家庭更因無一技之長致使失業率攀高，家庭收入減少，生計更受影響，因此辦理親子知性之旅，活動內容包括餵牛ㄋㄟㄋㄟ、餵養兔兔、昆蟲館、帶看駝鳥、山羊、與草泥馬合影、享用點心鮮奶饅頭及奶酪等。

▲彰化家扶永久認養人聯誼會舉辦親子知性之旅。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.9）

參加活動的阿仲爸爸很感謝永久認養認養人聯誼會舉辦此次活動，除了和孩子有更多的互動外，也讓孩子體驗餵養動物的過程，有近距離的接觸及了解動物的習性，是個很棒的體驗。

▲彰化家扶永久認養人聯誼會舉辦親子知性之旅，孩子樂開懷。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.9）

朱秀芬指出，為讓家扶親子度過一個充實愉快而有意義的假期，前會長許楚炘、廖明輝、陳標燦、施萬益、會姐盧素雲、楊麗芬、蕭碧玉、會兄陳錫地等人負責擔任志工，精心安排活動流程，就是鼓勵家庭親子多走出戶外參與活動，促進身心健康，避免孩子們沉迷於3C電腦遊戲。

彰化家扶中心主任王震光邀請大家掏掏口袋零錢，幫幫孩子童年，並鼓勵參加活動的孩子要專心唸書，只要學業成績達獎助學金申請標準，家扶的社工老師會協助申請獎助學金協助陪同孩子們一起成長。