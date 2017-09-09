（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）中橫公路台8線九曲洞附近，今天下午發生落石砸傷2人意外，其中騎自行車的日籍男子白井寬之頭部撕裂傷陷入昏迷，晚間轉送花蓮慈濟醫院加護病房。



花蓮慈濟醫院表示，白井寬之傍晚送達醫院，經電腦斷層掃描檢查，顱內出血嚴重，昏迷指數3，目前在加護病房，評估是否緊急開刀。



花蓮縣新城警分局表示，35歲的白井寬之是日本靜岡縣人，昨天入境，今天獨自騎自行車挑戰中橫公路。今天下午2時多在九曲洞路段不幸碰上落石砸傷頭部，已透過日本台灣交流協會聯繫他的家人。



另一名傷者是來自新北市三重區的涂姓女子，左肩擦傷，送醫治療無大礙。1060909