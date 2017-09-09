【大成報記者孫慶璋/嘉義報導】「嘉義市醫療資源豐富，醫療故事更是精彩動人！」嘉義市文化局特別策劃愛在諸羅：嘉義市醫療故事展，自9月9日(六)至11月26日(日)，同時在嘉義市立博物館、嘉義市史蹟資料館、順天堂醫院進行跨展聯展，以「醫療」為主題，9日嘉義市長涂醒哲、監察院長張博雅、前嘉義市長張文英及多位嘉義出身的醫師均共同出席觀展，帶大家一同認識嘉義市的豐富醫療發展史。監察院長張博雅提到，醫療奉獻獎是由當時在擔任衛生署長時期推動創辦，主要是要感謝許多外籍醫師對偏鄉、離島及弱勢族群無私奉獻服務的精神，至今已有27屆。前嘉義市長張文英也回顧自己過去服務於嘉義醫院時，曾經歷大霍亂時期，如何妙手回春診救病人的親身故事。市長涂醒哲表示，嘉義市擁有豐富優質的醫療資源，超過全國平均值的2倍，在醫療發展史上，更扮演著重要角色。本次展覽藉由影像圖文及文物展示呈現的方式，述說嘉義這個城市的社會、政治、經濟及文化，就像是閱讀一本簡明的嘉義市醫療發展史，帶領大家走入歷史的記憶，讓民眾認識本市不同時期重要的醫療機構或醫護人員，以及他們無私的奉獻精神。文化局黃美賢局長表示，這次特別以醫療為主題進行跨館聯展，分別在嘉義市博物館特展區介紹嘉義市醫療史、現況、重要代表人物及機關；嘉義市史蹟資料館曾為國軍828醫院的前世今身，藉由圖文及文物介紹外籍醫師在嘉義行醫的感人故事，例如聖馬爾定醫院的創辦人華淑芳修女，在台灣奉獻一甲子，終於在今年拿到身分證，如願成為台灣人！此外，也感謝財團法人張進通許世賢教育事務基金會大力協助，順天堂醫院繼10年前舉辦的許世賢博士百年榮耀紀念展之後，再度重新開放參觀，透過順天堂醫院的歷史，回應嘉義醫療史的脈絡，並展示當時的醫療設備，以及許世賢博士與張進通博士的行醫故事。▲(圖片來源：嘉市府提供)