【大成報記者羅蔚舟／桃園報導】致力形塑桃園市成為「提昇公民素養、終身教育學習」桃花源典範的桃園社區大學，今(9/9)日上午在桃園區光影文化館盛大舉辦開學典禮，現場貴賓冠蓋雲集。非常關心桃園社大教務發展的立委鄭寶清致詞表示，桃園社大推動終身學習有200多門課程多樣化，應廣為宣傳，讓學習成為每個人的樂趣，透過在社大學習，人人都能找到了肯定自我的價值，也期許擁有豐富教學經驗及資源的開南大學，能讓桃園市民在地成長，終生學習，讓美麗桃園各個公民都能快樂學習。桃園社大今日開學典禮，與會貴賓包括立委鄭寶清、市議員蘇家明、林政賢議員、范綱祥議員及民政局長湯惠禎及郭雲輝副團長、張永煬副校長溫永松副校長及社大顧問戴兆庭董事長、視障協會張春英理事長等里長汝志超、陳永杉、謝翔安、莊育達里長、柳文智里長參選人等都到場，共同為參與終身學習的老師、學員給予鼓勵與加油。社區大學校長李宗耀表示，桃園社區大學是結合文化、音樂、藝術、體育、烘焙等生活技能及在地生態、傳統特色，推出豐富多元的課程共有200多門，能充分提供喜歡學習或進修成長的桃園市民選擇，也鼓勵更多的男女老少市民報名參加。市議員也是社大榮譽校長蘇家明表示，社區大學的核心價值就是要走入鄰里，讓多元文化融入社區與市民的生活中，桃社大與桃園區里長們無縫接軌來提升桃園社大終身學習的品質，結合里長及社區、扮演整合學習的平台，將關懷長輩、中年朋友的再學習及在地傳統文化等融合人文及感情，凝聚打造豐富多元的學習，為在地居民提供更寬廣及多元化視野的在地社區大學。桃社大袁慧心主祕強調，社大的學習課程多樣化可以拓展人的知識廣度及深度，透過社大學習平台讓好課程能夠被發現被看見，透過不同的交流形式彼此觀摩互相學習。我們期待的是來社大學習的人，不僅發展出一種關係，更因為這一連串的交集反應更多的價值，它可能轉化一個人的生命，可能引發人們更多公共意識及意想不到的可能性。袁慧心主祕表示，桃園社區大學在106學年第二期共開設200門課程，下半年課程有增加更新豐富多樣元素，包括有官美連老師教授印尼語、呂舜幸老師農產品食物手作課程、盧敏惠老師我的廚房菜園手種蔬菜課程、幸福滋味楊肅懿老師手作烘焙、鄭妃芬老師教授太鼓輕鬆學、趙小雲老師分享理财規劃打造美好人生、諶麗安老師教授總幹事培訓班、資深肚皮舞黃稚詠老師教授舞動東方有氧肚皮舞課程、劉淑惠老師筋絡養生調理課程、楊婷婷老師整體造型美課程、郭美文老師日語輕鬆學、林環聿老師教授打包帶實用編織手作課程、鄭旭宏老師道家傳统太極拳課程及王玉滿老師教授花樣手作拼布等，歡迎桃園區民眾踴躍報名「共學樂齡、一起Learning！」，相信定會「受益無窮！」█桃園社區大學校本部地址：桃園市桃園區埔新路12號線上報名網址：http://www.tydcc.org.tw/報名熱線：03-3355377(圖／桃園社區大學，今(9/9)日上午在桃園區光影文化館盛大舉辦開學典禮，現場貴賓冠蓋雲集。桃園社區大學在106學年第二期共開設200門課程，下半年課程有增加更新豐富多樣元素，歡迎桃園區民眾踴躍報名「共學樂齡、一起Learning！」)