惠光導盲犬教育基金會執行長陳雅芳9日接受中央社記者訪問表示，國內的導盲犬供不應求。目前排隊申請導盲犬的視障民眾有26人，預計今年底前僅有2至3隻導盲犬結訓；而且犬隻與視障者的配對還得看緣分。圖為導盲犬受訓過程。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年9月9日