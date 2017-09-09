台灣導盲犬供不應求 視障者配對需緣分中央社 (2017-09-09 20:30)
惠光導盲犬教育基金會執行長陳雅芳9日接受中央社記者訪問表示，國內的導盲犬供不應求。目前排隊申請導盲犬的視障民眾有26人，預計今年底前僅有2至3隻導盲犬結訓；而且犬隻與視障者的配對還得看緣分。圖為導盲犬受訓過程。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年9月9日
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