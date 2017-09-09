▲上任後首場公開活動，閣揆賴清德出席全國義民祭。（圖／行政院提供 , 2017.09.09）

「義魄千秋、2017全國義民祭」熱鬧開幕，行政院長賴清德今（9）日赴新竹縣新埔褒忠亭義民廟出席開幕儀式時表示，「浪漫台三線」計畫不僅已編列在年度預算，在「前瞻基礎建設計畫」中也有編列，只要地方和中央攜手，「浪漫台三線」的建設指日可成。

▲賴揆出席全國義民祭，宣布將客家語言列為國家語言。（圖／行政院提供 , 2017.09.09）

賴揆藉此機會宣布兩項好消息：其一，文化根源是語言，除了地方各界非常重視客家文化傳承之外，行政院也將持續推動客家語言扎根工作。其二，在客委會李永得主委推動下，已修正「客家基本法」，將客家語言列為國家語言。

▲義民祭已被文化部列為無形重要資產，也是客家人最重要的中心信仰。（圖／行政院提供 , 2017.09.09）

賴清德特別用客家話向大家問候，表示這是他上任第一個公開的活動，就獻給了新竹縣。義民祭已被文化部列為無形重要資產，也是客家人最重要的中心信仰，不論是在客委會或是前瞻基礎建設計畫中，「浪漫台三線」的計畫與經費皆已到位，客家基本法已修正通過將客語列為國家的語言、可見政府對於客家文化的重視！邱縣長也特別整理了8項新竹縣重大建設的計畫書，當面交給賴院長，期盼賴院長支持。

▲行政院長賴清德祭拜義民爺，並體驗挑擔奉飯。（圖／行政院提供 , 2017.09.09）

賴揆強調，客家文化淵遠流長，義民祭活動相傳已有兩百多年的歷史，有傳統有創新，不僅推廣客家文化，同時落實環保理念。因為活動不斷進步，新竹縣義民祭已成為我國第16個無形文化資產，也是交通部觀光局台灣觀光年曆的主題之一。經由地方民眾努力及中央大力支持，今日新竹縣的義民祭，已屬於國家慶典，這是新竹縣的光榮，也是台灣的光榮。