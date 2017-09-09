民政局前往成功嶺探視替代役NOWnews今日新聞 (2017-09-09 19:57)
為關懷服役役男落實照顧役男的服務，臺中市政府民政局專員洪雍哲代表林佳龍市長率領29區區長及各區代表，8日由軍人之友社臺中市軍人服務站站長吳遠里陪同，前往成功嶺替代役訓練班探視替代役第一八一、一八一之九梯次臺中市籍入伍役男。
洪雍哲表示，他代表林市長前來探視各位役男，目前部隊都是本著人性化管理，感謝替代役訓練班各級幹部對役男的照顧。洪專員勉勵役男利用訓練中心團體生活，學習自我成長，好好的鍛鍊個人體能，為以後退伍成家立業奠定良好的基礎，未來大臺中希望大家共同奉獻心力。梁科長並親切轉知役男在服役期間有任何問題、疑難，都可向隊上幹部反映，或向臺中市政府民政局、各區公所或軍人服務站聯繫尋求解決。
吳遠里說，臺中市軍人服務站是役男、徵屬最好的朋友也是與部隊間最好的溝通橋樑，若役男服役期間有任何疑難問題，也請與該站洽詢。
關鍵字：
上一則：桃園客家義民祭 創意踩街好熱鬧
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【NIKE】Air Zoom Spirimic 復古 男鞋 休閒鞋 低筒 運動 氣
- Michael Kors Selma防刮皮革斜背包(中/黑色)
- TISSOT VISODATE 1957 復刻自動腕錶-金/黑 T0194303605101
- 【CARTELO卡帝樂鱷魚】TDD30182AA男鞋子男士商務休閒鞋真皮
- MEIKE 美科閃光燈 MK600 FOR CANON(公司貨)
- GOLDEN-TIME-開心下雨天-粉-精梳棉-單人三件式薄被套床包組
- 【Logitech 羅技】G810 機械式遊戲鍵盤
- 【PRIMARIO】加大床包組 / 新疆棉Mix&Match /台灣製(雙層紗
- 【櫻之舞】台灣製造:采晶緹絲落地窗10*8尺系列-菱格咖啡
- 牛爾-京城之霜-60植萃十全頂級精華霜EX
異業結盟？台南多家飯店民宿驚傳淪為「月租炮房」【NOWnews今日新聞】
慘！渣男巴頭還嗆要砍人 下秒卻遇史上最糗現世報【NOWnews今日新聞】
竊賊偷外幣50億一夕變富豪 換算台幣卻GG了【NOWnews今日新聞】
日籍騎士白井寬之最後身影【中央社】
NOW午報》李晨單膝下跪求婚 范冰冰答應了【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多