▲台中市政府民政局率領29區區長代表市長林佳龍前往成功嶺探視替代役男（圖／陳應交攝 , 2017.09.08）

為關懷服役役男落實照顧役男的服務，臺中市政府民政局專員洪雍哲代表林佳龍市長率領29區區長及各區代表，8日由軍人之友社臺中市軍人服務站站長吳遠里陪同，前往成功嶺替代役訓練班探視替代役第一八一、一八一之九梯次臺中市籍入伍役男。

洪雍哲表示，他代表林市長前來探視各位役男，目前部隊都是本著人性化管理，感謝替代役訓練班各級幹部對役男的照顧。洪專員勉勵役男利用訓練中心團體生活，學習自我成長，好好的鍛鍊個人體能，為以後退伍成家立業奠定良好的基礎，未來大臺中希望大家共同奉獻心力。梁科長並親切轉知役男在服役期間有任何問題、疑難，都可向隊上幹部反映，或向臺中市政府民政局、各區公所或軍人服務站聯繫尋求解決。

吳遠里說，臺中市軍人服務站是役男、徵屬最好的朋友也是與部隊間最好的溝通橋樑，若役男服役期間有任何疑難問題，也請與該站洽詢。