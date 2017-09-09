BMW加完油圖方便直接回轉 害別車撞分隔島NOWnews今日新聞 (2017-09-09 20:01)
一輛BMW轎車9日清晨1時許，在台北市在堤頂大道二段上的加油站加完油後，因貪圖一時方便，竟穿越路中分隔島缺口，直接從外側車道切入快車道，一輛直行的mini cooper轎車因閃避不及發生碰撞，隨後撞上分隔島，車頭全毀，駕駛經送醫急救暫無大礙，雙方經酒測均無酒駕，確切肇事原因則仍待警方釐清。
警方調查，肇事的BMW駕駛在堤頂大道二段上的加油站加完油後，以為深夜無車便貪圖方便從分隔島中空隙穿越慢車道，不料，正在快車道上直行由朱姓男子駕駛的mini cooper轎車迎面而來，因閃避不及致兩車發生碰撞，朱男車輛被拋摔撞上分隔島，車頭全毀而車內安全氣囊爆開，幸經送醫後無大礙。警方為釐清事故過程，調閱朱男車上的行車記錄器與路口監視器，判斷肇事責任誰屬。
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