桃園客家義民祭 創意踩街好熱鬧中央社 (2017-09-09 20:10)
桃園市政府舉辦「2017桃園客家義民祭」，邀請多個鄰里以陣頭的方式進行創意踩街活動，同時也安排高聳的水燈牌車及創意的大水燈、食材神豬，吸引更多人參與這項有意義的活動。中央社記者邱俊欽桃園攝 106年9月9日
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