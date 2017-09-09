桃園市政府舉辦「2017桃園客家義民祭」，邀請多個鄰里以陣頭的方式進行創意踩街活動，同時也安排高聳的水燈牌車及創意的大水燈、食材神豬，吸引更多人參與這項有意義的活動。中央社記者邱俊欽桃園攝 106年9月9日