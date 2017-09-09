美聯社報導，荷蘭海軍陸戰隊已透過直升機空投傳單通知荷屬聖馬丁(St. Maarten)居民，在颶風荷西(Jose)經過加勒比海地區時應尋找掩護。

4級颶風荷西風速達每小時150英里，預期將於週末靠近聖馬丁，二度重創這個前荷蘭殖民地。荷屬聖馬丁6日才遭5級颶風艾瑪(Irma)襲擊，造成災難性損失。

正在幫忙協調荷屬聖馬丁救援行動的荷蘭軍方指揮官德文(Peter Jan de Vin)，今天上午推文張貼照片，顯示一架直升機低空飛過聖馬丁一處已遭重創的濱海社區，還有一名海陸成員從機上空投傳單。