中橫九曲洞落石3傷 日籍遊客重傷昏迷NOWnews今日新聞 (2017-09-09 19:12)
花蓮縣台8線中橫公路173.4公里九曲洞附近，今（9）日下午發生落石砸傷人意外，3名遊客遭落石砸中送醫，其中一名日籍男遊客因頭部撕裂傷，送醫急救後仍呈現昏迷狀態。
綜合媒體報導，今日下午2時許，台8線九曲洞附近發生落石砸傷遊客意外，被砸中的3人分別為36歲、騎著自行車、來自日本靜岡縣的男遊客白井寬之，另外兩人則為騎著機車雙載、來自新北市的一對母女，警消獲報趕抵將3人送醫。
警消表示，3人兩車都是由天祥往花蓮市方向行進，在台8線173.4公里處碰上落石，其中日籍遊客因頭部被砸中，當場鮮血直流，傷勢嚴重，送醫急救後仍意識不清；騎著機車的母女，其中女兒左肩有擦傷，現場簡易包紮後送醫，母親則並無大礙。
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