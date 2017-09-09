女子早上超商偷冰棒 晚上超商旁吃剉冰GGNOWnews今日新聞 (2017-09-09 19:26)
新北市新店區一名王姓女子日前早上至三民路一家超商內，偷了一包10支的韓國哈密瓜口味冰棒後逃逸，店員晚上盤點發現失竊，調看監視器得知竊賊樣貌。不料，晚上又在該超商旁的剉冰攤看到王女，隨即報警將她逮捕，警方發現王女並不缺錢花用，卻總忍不住偷竊的慾望。訊後將她依竊盜罪送辦。
警方調查，王女（37歲）在當天早上10時許，前往新店三民路一家超商內，趁店員不注意拿了一包裝有10支韓國哈密瓜口味的冰棒逃逸，店員在晚間盤點時發現冰棒遭竊，就調閱監視器畫面，而王女在當晚竟又跑到超商旁的剉冰店吃冰，店員一眼認出人來，立即報警逮人。王女則是辯稱是店員同意她拿冰棒的，警訊後依竊盜罪送辦。
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