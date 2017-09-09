▲新竹縣義民祭隆重開幕，閣揆賴清德出席盛會。（圖／新竹縣政府提供 , 2017.09.09）

2017全國義民祭在新竹縣開幕式9日在新埔義民廟熱鬧登場，新任閣揆賴清德上午出席這場客家地區一年一度的義民祭盛會，並到義民廟上香、挑擔，祈求國泰民安、風調雨順。縣長邱鏡淳也特別整理8項新竹縣重大建設的計畫書，當面交給賴院長，期盼支持。

▲縣長邱鏡淳(右)整理8項新竹縣重大建設計畫書，面交行政院長賴清德(左)期盼支持。（圖／新竹縣政府提供 , 2017.09.09）

9日上午9時9分在竹北祭典區林家祠，由六家祭典區主任委員林光華黑令旗交棒儀式中揭開序幕。邱鏡淳表示，義民祭十五聯庄今年回到六家輪值區，特地選在六家林家祠象徵世代傳承意義，並由空姐領軍路跑，隊伍包括有2017世大運金牌選手許凱貴(南拳南棍全能金牌)、陳宥崴(男子太極拳太極劍全能銀牌)、陳宜盈(女子太極拳太極劍全能)等一同自祭典區林家祠出發。

▲空姐及許凱貴、陳宥崴、陳宜盈等世大運優秀選手自祭典區林家祠出發。（圖／新竹縣政府提供 , 2017.09.09）

隨後警局同仁、國際人士、祭典區青年等分段加入，以接力方式向義民爺挑擔進獻；並由貴賓帶領義民大旗、客家八音、客家獅、客家武術、百豬獻供等15隊666人盛大的隊伍於褒忠橋頭開始創意踩街，集結匯演，展現對義民爺的崇高敬意。

▲挑擔是客家義民文化中重要一環。（圖／新竹縣政府提供 , 2017.09.09）

議長張鎮榮表示，新埔義民廟是全國客家信仰中心，義民信仰自清乾隆年間流傳至今已二百多年；由桃竹地區15大聯庄輪值籌辦祭典，今年回到起始點六家輪值祭典區意義重大，這是桃、竹客家莊一年一度的盛事，新埔褒忠義民廟是全國香火最鼎盛與影響最大的義民廟，肯定縣府每年舉辦義民祭發揚客家文化。





▲新竹縣義民祭隆重開幕，有許多活動項目都是首創。（圖／新竹縣政府提供 , 2017.09.09）

活動現場設有客家闖關遊戲，讓小朋友更加認識義民祭的歷史與由來，吸引許多親子一同參加。邱縣長也分送義民祭平安符給民眾。今年第一位拿到平安符的楊小姐，已經連續多年都搶得頭香，她說一早七時多就從竹東騎車到義民廟排隊，要將平安符送給爸媽，希望他們身體健康。

新竹縣政府辦理義民祭強調創新與向下扎根，今年縣府有多項全國首創活動，包括結合漫畫首創義民漫畫學習單、首創竹縣限定彩繪神豬、首創師生彩繪神豬地景裝置藝術、首創結合義民祭，以推廣客語獲中央肯定，展現新竹縣政府對發揚在地客家義民精神的決心與重視。