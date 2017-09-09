▲林姓渣男一人分飾掮客與嫖客兩角，為錢下海小資女一夜慘遭白嫖5次；還倒貼房間錢（圖／北市警方提供）

林姓渣男在網路佯裝女性並化名「可兒」張貼可媒介性交易訊息，一名叫「援援」的小資女因缺錢，便與可兒連繫，渣男見她有模特兒身材及面貌且是首次下海，謊稱「嫖客」（林嫌）為大陸富商，願出10萬元，但需完事後3小時才能匯入她帳戶，援援信以為真不僅先貼開房間錢還一夜被嫖5次，直到沒收到錢才醒悟被騙，並在得知孟姓女友人也曾有相同遭遇後才向警方報案。

警方循線前往逮捕林姓犯嫌時，林嫌父親還大聲斥責林姓嫖客，且憤怒地向警方說：「兒子從106年03月起已長期失業，生活所需都是向家人伸手要錢，哪來的10萬元嫖妓」。

台北市刑大日前接獲一名面貌姣好有化名「援援」的應召女子報案指稱，她在某群組看到一名暱稱｢可兒｣的女子PO文可媒介性交易訊息，因自己正缺錢花用，遂向該名暱稱｢可兒｣女子表明可援交意願，因是第一次下海，開價8萬元。但對方則回要先看照片，她便將照片傳給「可兒」，對方見「援援」有模特兒般身材及面貌，且是第一次下海即回：｢嫖客為中國大陸籍有錢商人姓林，願出資10萬元，但價金需性交易完成後3小時內匯入小姐帳戶內｣。

援援見對方如此爽快，誤以為遇到恩客，連忙梳洗後於06月20日下午，駕駛自小客車前往新北市新莊區某汽車旅館，先行墊付房間錢2380元後，等待林姓嫖客赴約，林男到達後雙方相談甚歡，且得知「援援」是在某間廣告公司擔任行政工作，兩人在摩鐵到隔天早上7點才退房，期間兩人共發生5次性行為。

天真的援援以為10萬元可輕鬆入袋，但完事後3小時後卻未見有錢入帳，多次向｢可兒｣催討也遭置之不理，｢可兒｣甚至語帶威脅對她說，妳是不是在某公司任職，如果再來要錢，就要散布她從事性交易，導致援援心生畏懼而不敢再索討性交易的錢。

事後，她向孟姓女友人訴苦，卻在與孟姓友人比對特徵後(牙齒缺一顆)，發現林姓嫖客在106年01月就以一人分飾兩角(掮客與嫖客)的相同手法詐騙孟女，且趁孟女入浴洗澡不及防備之際，竊取孟女一只蕭邦品牌鑽錶，化名｢援援｣聽聞後才恍然大悟，是遭該名林姓嫖客詐欺及恐嚇，因不甘受辱而向台北市刑大報案偵辦。