▲WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽在台中教育大學登場，全台各地263支隊伍、1千多名的選手同場競技（圖／市政府提供 , 2017.9.9）

2017年WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽今(9)日起一連兩天在台中教育大學登場，全台各地263支隊伍、1千多名的選手同場競技，會場外則有15個不同主題的創客嘉年華攤位展，展現台中自造教育的成果；各組別決賽中最終勝出的20支隊伍將代表台灣，11月遠征哥斯大黎加、挑戰世界賽。

國際奧林匹克機器人大賽，為一指標性的國際性科技教育活動，賽事分為競賽組、足球賽組、創意賽組與進階挑戰組。其中，競賽組和創意賽組再依年齡，分為國小組、國中組與高中職組，希望藉由電腦資訊及科學原理的融合與運用，在過程中讓參賽者學習創新、獨立思考和解決問題的能力。

副市長林依瑩指出，近幾年，動手做、做中學的「創客運動」蔚為風潮，而台中市的創客教育早已在各級學校中展開，希望培養學生解決問題、帶得走的能力，像是台中家商、台中高工、台中女中和清水高中均有自造實驗室，裡面不僅有傳統的木工工具，也有新穎的3D列印機器、各種手作媒材等設備，方便學生實際嘗試各種形式的動手作，將所學與生活應用結合，也有學校開始帶領學生進行創客專題研究，分享自己的手作成品和研究心得。

會場外也舉辦「台中市創客嘉年華」，共有15個不同主題的活動攤位，除了有市府全國首創打造的「台中市Maker夢想行動教室」外，台中女中的「i Make Lab」攤位有小巧可愛的「翻轉燈」製作教學，日南國中的孩子們則運用物聯網的概念，讓花卉盆栽只要一有人靠近即開始播放歌曲。

此外，台中教育大學附設實驗小學安排空氣槍實作體驗，透過改造的灰色水管，發射安全泡棉子彈，了解空氣與壓力的原理；富春國小則以智能機器人為主軸，介紹孩子們如何從鎖螺絲、裝馬達開始，結合電腦程式、機械感測，並由藍芽傳遞指令，讓機器人動起來。林依瑩也邀請參賽選手可以利用時間到場外的攤位參觀、交流。

教育局表示，今年競賽國小組主題為「永續觀光」，機器人須將在科學家與遊客區所發現的瀕臨絕跡動物，移動至鄰近雨林或海洋區內；國中組則從「碳平衡」的概念出發，要求機器人必須透過安裝太陽能板、在不同栽植區種植正確樹種，來平衡二氧化碳的排放，才算完成任務；高中職組主題則是「再生能源」，機器人必須在5個不同施工區中的3個渦輪機牆內，安裝發電機，過程中讓學生瞭解再生能源廢棄物應妥善處理，地球才能永續生存。

此外，還有以「永續經營」為主題的創意賽、機器人版俄羅斯方塊 的大專進階挑戰賽、混齡組機器人「足球賽」等，現場參賽選手無不努力展現自己的科技運用與生活應用能力，為自己的隊伍爭取佳績。