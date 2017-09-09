記者陳木隆／宜蘭報導

時值文旦柚採收上市的季節，台灣旅遊新秘境-「擁抱玉泉溪」園區，向宜蘭在地農民購得大批友善耕作生產的文旦柚，要讓入園遊客免費吃到爽，只要憑門票票根就可免費享用肉嫩多汁的柚子，以及特製的柚子冰沙。文旦柚已於9日進場，即日起供遊客享用，歡迎全國民眾趕快來嚐鮮。

位於宜蘭縣三星鄉柯林湧泉旁邊、佔地約6千坪的「擁抱玉泉溪」園區，不僅陳列12.3公噸的台灣墨玉「龍鳳玉床」，以及高2.8公尺、2.1公尺等巨大的墨玉原石，在園區步道與入口處、玉泉溪中，還鋪設難以數計的小玉石，看的、踩的，俯拾皆是，給人一種滿園皆寶石的濃烈氛圍！

好吃的冬山鄉文旦柚，已陸續採收，「擁抱玉泉溪」經營團隊特別向當地「憶童年」農場，包下0.5公頃結實纍纍的柚子園，共約3000多台斤，全都是老欉且友善耕作生產，9日傍晚整車運抵「擁抱玉泉溪」園區，特別推放於巨大的墨玉原石周邊，濃濃柚子香與墨玉原石能量相互輝映，形成另類賣點。

這些文旦柚稍作存放後，若是剝皮直接嚐鮮，果肉糼嫩多汁，吃後口齒留香；園方還特別製成柚子氷沙，享受百分之百的天然好滋味。此時暢遊「擁抱玉泉溪」不僅可以免費享用友善生產的老欉文旦柚和冰沙，還可遊賞園區展示的玉製品，都是大師精心設計之作，兼具流行時尚及高貴典雅，送禮自戴兩相宜。

園方表示，遊客憑門票入園，可用票根換取柚子冰沙、冬瓜露、咖啡等飲品，享受清涼好滋味；入園遊客還可以到台灣墨玉展示區，透過專人的解說，細細探賞各式玉石的箇中奧秘與雅趣。