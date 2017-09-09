記者黃芳祿／台南報導

農業局公布台南市文旦大賽得獎成績，9日頒獎給得獎的文旦高手25名農友。其中來自麻豆區郭清淵贏得「文旦王」頭銜，在台南市大東假日農市由市長李孟諺頒發匾額及獎牌。

今年獲獎各區和柚農分別13名、下營區11名、官田區1名。他們是特等獎:麻豆郭清淵。頭等獎:下營馮郁文、麻豆郭秋寶、麻豆郭彥宏。優等獎:下營黃清龍、下營謝李金猜、麻豆郭李春梅、麻豆林建良、下營陳清田。良等:麻豆郭家銘、下營楊明輝、麻豆吳林娥、下營郭秀英、下營謝茂傳、麻豆林恒如、下營陳曾美蘭、麻豆李嘉仁、下營曾河南、官田林靜瑜、下營陳再雄、麻豆王鉑鈞、麻豆鄭仁貴、麻豆黃春枝、麻豆周龍進、下營許秀梅。

台南市政府農業局農務科技士李佳蓁指出，要參加文旦大賽和獲得「文旦王」殊榮，需經過全臺「最嚴格」考驗，包括必需具備「吉園圃」、「產銷履歷」、「有機驗證」、「QR-cold」等「溯源管理」等資格外，再通過果園評分項目有果園園相、健康安全、病蟲害管理、肥培管理。農藥檢驗通過國家級311項農藥殘留檢驗。果品評分項目有外觀、糖度、肉質風味、種子數。

李佳蓁接著說，最後的總成績再由果園成績35%與果品成績65%加總後排名選出，才能成為名符其實、內外兼俱的文旦高手。