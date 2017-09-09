圖文提供／男子E & 男子J－男子的日常生活－ 台中市西區今年四月裡新開了一間日式刨冰店「冰田ガリガリ」。

距離公益路勤美誠品不遠距離的公正路小巷子裡，一開幕就相當有人氣，

除了5款刨冰外，店內還有甜點司康與喝的咖啡與風味牛奶等。

炎熱的夏日時節裡，坐在涼爽的室內空間，吃上模樣可愛又消暑的冰品，絕對是一大享受。

（圖／男子的日常生活）

（圖／男子的日常生活）

這日和J結束在台中的工作後，還有點時間，便想著來到新開的冰田吃冰。 原本以為冰田會是位於較為寧靜且人煙稀少的巷弄老屋裡，卻意外好找且附近相當熱鬧。 冰田座位蠻多的，除了原本屋子裡的座位區外，還有像是鐵皮搭蓋的窗邊區。

29度的天氣裡，迷人的陽光灑進，雖稍稍較屋子裡熱了點，但感受還是相當舒適。

空間裡，有著一件件裝飾的特色物件和供閱讀的期刊，與充滿綠意的植栽點綴。

文青設計風格，也有那麼點商業的氣息。

（圖／男子的日常生活）

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一大碗滿滿像小山的刨冰，上頭與裡頭都使用屏東產地直送的鳳梨果肉，再淋上優格做裝飾。 一旁附上小杯的鳳梨汁，果肉搭配細緻刨冰一起，還有些許香柚酸甜，整體吃起來香甜沁涼，且不會甜膩。

（圖／男子的日常生活）

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冰田店內有兩款抹茶冰品，一款是上頭有著冰淇淋的檸檬抹茶冰，另一款則是我們點的抹茶生乳冰。

細緻口感的刨冰裡頭還藏有紅豆，上面再淋上生乳。

淋上滿滿的小山園抹茶醬，吃起來不是很甜的那種冰，有著抹茶清香，和微微抹茶甘苦，非常清爽迷人。



附上兩種白玉蠻有嚼勁的，而抹茶果凍苦味較為明顯，比較不是我喜歡的。

一旁的抹茶醬和煉乳，可自行淋上搭配調整甜度，讓抹茶味道更濃郁。

（圖／男子的日常生活）

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後記

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菜單上，除了口感冰甜的冰外，還有以酒為基底的大人的冰。

和J兩人都很是喜歡這次點的兩款刨冰，而模樣看起來相當可愛的司康，則決定為下次再戰的甜點。

去的時候，很幸運還有座位，選好想吃的品項，自行到櫃台點餐後，將號碼卷放置桌上等待即可。



其實一般對於店家服務的感受，只有太過糟糕，與感受特別好的店家，我們才會在文章裡寫上。

這次來到冰田，發現即使店內員工再忙碌，也讓人感覺無比親切，是一處開心的地方。

也期盼冰田未來能保有和現在一貫的品質，繼續分享這暖心的冰品。

【Info】

冰田ガリガリ

地址 : 台中市公正路156巷19號

營業時間 :

週一 ~ 週五 : 13:00 ~ 18:30

週六 ~ 週日 : 12:00 ~ 18:30

(不定期公休，以FB公告為主)

電話 : 04 2302 6816

FB : 冰田ガリガリ

作者介紹：男子的日常生活

二個在台北長大的男子

分享各地美食、喜歡設計攝影、更愛到處旅行，深度旅行韓國首爾、泰國曼谷。