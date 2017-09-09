2017義民祭新竹縣市熱鬧登場 李主委期客家忠義精神永流傳



(中央社訊息服務20170909 17:54:26)為發揚義民爺愛鄉愛土的精神，新竹縣政府及新竹市政府今(9)日分別舉辦客家義民祭系列活動，行政院院長賴清德在客家委員會主任委員李永得的陪同下，前往新埔褒忠亭義民廟參加「2017客庄12大節慶-『義魄千秋』哈客創意嘉年華開幕式」，向義民爺致上崇高敬意，並祈願庇佑台灣風調雨順、國泰民安。李主委接著趕赴新竹市開台金山寺參加「2017年新竹市客家義民祭」， 期許客家族群秉持義民忠義精神，將客家文化永續傳承。



穿著雨衣戴著帽子，李主委在不停歇的雨勢中仍然跟著挑擔踩街隊伍一路行進至褒忠義民廟，並以主祭官身分向兩百多年前保鄉衛土、犧牲小我的義民爺致敬並祈福。而第一次參加新竹縣義民文化祭的新任閣揆賴院長除表現出對義民精神的崇敬及感謝客家鄉親共同參與，也在致詞時向民眾精神喊話，表示台三線已編列至年度預算及前瞻基礎建設相關預算中，在地方跟中央攜手合作下，浪漫台三線的建設一定指日可成。



在結束祈福大典後，李主委隨即趕往新竹市開台金山寺參加「2017年新竹市客家義民祭」。他在致詞時特別強調，義民爺是客家最重要的信仰中心，也是台灣唯一本土產生的神明信仰，1895年的乙未戰爭中，許多客家先民為了保衛家園，捨身取義，讓後人得有安居樂業、繁榮富庶的生活，這樣的忠義精神也在台灣整體民主發展過程中扮演非常重要的角色。



李主委表示，金山寺在當年乙未戰爭中被摧毀，後來由河洛人集資重建，這代表客家人非常重視自己的文化，而其他族群也從中提供了很大的協助，這正是新竹市非常特別之處。李主委說，新竹市客家人約三成，河洛人雖然比客家人多，但都能相互尊重彼此的文化，同時也因為政府的重視，對多元文化的推動及發展有很大的助益。



「2017新竹縣義民文化祭」由新竹市、新竹縣竹北市及竹東鎮的六家聯庄祭典區輪值，今(9)日在新埔義民廟以「哈客創意嘉年華」活動揭開序幕，其中「HAKKA創意挑擔」還特別邀請到剛落幕的世大運金、銀牌選手一同參與，場面活潑熱鬧，當日下午鬧熱活動包含褒忠橋放水燈、結合義民忠勇精神與運動風氣的勇士路跑、「客家義民之夜」晚會活動等；明(10)日上午10點起在義民廟內舉行義民爺祈福大典、交接值年總爐主、獻午供，傍晚於六家祭典區舉辦普渡宴客、客家戲、收孤、大士爺羽化；最後在9月12日恭送義民爺聖駕回鑾後結束今年祭典。



「2017年新竹市客家義民祭」系列活動，則以「共下有義思」為主題，活動從8月23日開跑，以老照片展覽、義民爺講座及古戰場巡禮導覽活動做為前導，受到民眾熱烈迴響。重頭戲於今(9)日登場，自上午10時的「義起來鬧熱」挑擔踩街活動、「義起食福」食福宴、「義起展藝」才藝擂台及下午6時30分的「義起賞樂」音樂會，歡迎共下參與客家義民祭系列活動，體驗客家人淳樸、敦厚、熱情、好客的文化。



訊息來源：客家委員會



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