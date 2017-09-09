台東縣府推動之「綻放在台灣東岸的鐵花」計畫開學囉！黃縣長期打造音樂展演及學習平台



(中央社訊息服務20170909 17:53:32)一堂從作詞、作曲、編曲、合聲、文案、錄音、合輯製作，再到全省巡迴的音樂課程，加上一個只要想唱、敢秀，不限內容、無需其他條件就可以站上正式舞台演出的展演活動！縣府文化處爭取推動地方影音人才計畫今(9)日正式開學囉，縣長黃健庭在記者會中宣示，將希望結合臺東縣原住民族文化創意產業聚落正辦理的「聲音部落-現代技術人才培育」計畫，希望打造台東成為台灣音樂展演及學習平台的最好地方。 由台東縣政府文化處主辦，台灣好基金會承辦、台東大學音樂系協辦的一系列課程，聘請授課的講師也都是一時之選，結合縣內產、官、學界力量，共同為東部喜愛音樂的朋友們，精心打造從基礎創作到全省巡迴演出的課程，希望讓20餘位來自全國各地報名加入的音樂朋友們盈滿豐收。 縣府特別於今日上午10時30分在鐵花村音樂聚落•慢市集藍房子舉行開學記者會，由縣長黃健庭主持，並邀請黃縣長上台共同演唱「台東心、蘭花情」歌曲，學員之一的台東大學音樂系四年級潘晏儒也上台吟唱自創歌曲及昊恩的創作曲。 黃縣長表示，東部有很多喜愛音樂的朋友，憑藉著天賦與努力，展現出過人的水準，文化處結合設計出一堂足以連結所有的演出過程，從作詞、作曲、編曲、合聲、文案製作、錄音工程（含樂器錄音、人聲錄音、混音）、合輯押片完成，再到最後的北中南巡迴演出的課程，這對東部的音樂朋友們來說，會是一件多麼值得慶賀的事情。由台灣好基金會規劃的鐵花音樂聚落，在經營多年來已有不錯規模，而周邊原住民文創展示區及魅力據點特色商圈也正進行招租作業，加上鐵花路底的臺東縣原住民族文化創意產業聚落「聲音部落-現代技術人才培育」計畫，希望打造台東成為台灣音樂展演及學習平台的最好地方。 台灣好基金會指出，此次經由課程的精心設計，除提供最紮實的學習課程以外，特別是鐵花村還開放每週三的節目「唱作聚家」，只要想要進行任何表演型式的朋友，都可以在每週三晚間現場報名，準備好表演項目即可上台演出。除此之外，東大音樂系也將推出四個學生團體，於十月份「草地音樂」登台演出，讓這群日後即將投入音樂工作的年輕朋友們，能有機會及早接觸戶外展演機會，並藉此培養演出經驗。台灣好基金會同時期許，透過此次計畫，除了音樂展演功能以外，鐵花村也能在音樂教育上奉獻心力，共同打造成為東台灣的音樂展演及學習平台。



訊息來源：台東縣政府



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