記者謝敏政／嘉義報導

最美的溼地在嘉義，你是嘉義人，但不一定有路過、經過、體驗過，9月9日荷苞嶼溼地慢遊，文青感加10分。

嘉義縣政府邀請老老少少作伙來愛咱們土地，9月9日在縣治特區荷苞嶼生態溼地園區舉辦2017環保好鄰居系列活動「漫遊溼地~來嘉輕旅行」，透過溼地巡禮和環保攤位，讓民眾放鬆心情，有個幸福愉快的小旅行。

嘉義最美溼地，9月9日來嘉輕旅行！

擔任來嘉輕旅行代言人的副縣長吳芳銘指出，多年來縣府團隊將河川污染整治和家用垃圾處理列為縣政環保重點工作，在環保局的努力下，各項環保業務績效卓著，年年都拿下環保署評鑑大獎。

嘉義最美溼地，9月9日來嘉輕旅行！

吳芳銘表示，荷苞嶼生態園區是嘉義最美的溼地，它兼具環保、環境教育、景觀和休憩設施，擁有水生植物、動物及鳥類等豐富的生態資源，本身具備生態教育功能，也提供民眾親近自然生態與休閒活動的場所，日出、夕陽迎合水面波漾更具美感，是嘉義地區打卡的好所在。

嘉義最美溼地，9月9日來嘉輕旅行！

為宣導溼地功能及提升民眾環保意識，嘉義縣環保局結合鹿草焚化爐好鄰居系列活動共同舉辦環境教育宣導，促進周邊社區間交流互動，寓教於樂，現場有環保戲劇表演及環保闖關遊戲，還有綠生活愛地球、淘汰二行程機車、資源回收及節水護河川宣導攤位，傳達「資源回收再利用」與「垃圾減量」的重要性。