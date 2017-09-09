壞鞋子走出舞臺走進觀眾 展開與環境對話的想像



(中央社訊息服務20170909 16:05:43)壞鞋子舞蹈劇場將於9月4日在435藝文特區演出《看見看不見的II──依地創作》，觀眾可以一口氣「看見」三組截然不同，卻又能與環境對話的作品，打破既往的劇場表演場域，邀請觀眾一起在環境當中，打開全身的細胞一起看見、聽見環境的聲音。 由壞鞋子舞蹈劇場策畫的「2017親近土地2」，是以表演藝術為核心，突破舞臺的限制，透過肢體跨入日常生活空間，將看似平常的土地與文化，重新給予觀看的角度，本次於14日開始為期4天的環境劇場製作《看見看不見的II─依地創作》，有別於常見的室內舞台演出，此次將演出場地搬到了板橋435藝文特區的戶外，劇場總監林宜瑾表示演出中將藉由舞者帶領觀眾一起穿梭園區，進入三段不同的空間場域，從舞者開始在白沙區的翻滾窸窣，以及樹叢中的躲匿跳躍，最後走進半開放空間中，聆聽水聲滴落迴響與光影裝置疊畫出豐富的聲光感受，觀眾可以走入深刻體驗環境與演出共融的臨場感，並且重新思考平常所見的生活空間是有許多的可能性。 「依地創作」是由林宜瑾透過「策展」的概念，特別邀請臺灣表演藝術新銳李南煖及王玟甯，兩位分別來自於倫敦金史密斯學院劇場表演學院及國立台灣藝術大學舞蹈系，在此次各自選擇不同的戶外空間進行創作演出，呼應主題結合環境串聯435園區形成一幅有趣的創作風景。 《看見看不見的II──依地創作》將於9月14(四)至9月17日(日)晚間7:30-9:00於板橋435藝文特區戶外廣場登場，各場次購票與活動資訊請上臉書「壞鞋子舞蹈劇團」查詢。



訊息來源：新北市政府文化局



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