「世遺」研討會今起報名 送你博物館VIP 免費參觀



(中央社訊息服務20170909 16:04:37)新北市「淡水紅毛城和周遭歷史建築群」及「水金九礦業遺址」，除是國內外遊客喜愛的打卡景點，也是臺灣世界遺產潛力點。新北市文化局特別在10月22日至23日，於市立圖書館總館舉辦「世界遺產保存與居民對話」國際研討會，邀請國內外專家學者及居民分享，如何在環境變遷下，保存日漸脆弱的文化資產。參加研討會者，憑識別證將享有淡水古蹟博物館及黃金博物館入館免門票之優惠至106年底，歡迎有興趣的朋友報名參加! 文化局長林寬裕表示，淡水的文化能量非常豐厚，淡水紅毛城及周遭歷史建築群共有6處，包括紅毛城、小白宮、海關碼頭和深深影響臺灣醫界的馬偕，其所工作場所之滬尾偕醫館及理學堂大書院，在臺灣發展史上，佔有舉足輕重的地位；水金九礦業遺址，從1897年開始採礦至今百餘年，目前仍保有金瓜石太子賓館、金瓜石神社遺址、水湳洞選煉廠、水湳洞本山六坑口及索道等，被文化資產保存法指定登錄的文化資產有10處，其中包括古蹟4處、歷史建築5處、文化景觀1處。見證了金瓜石、九份兩處金礦山的鎏金歲月興衰起落。 2017世界遺產研討會─「世界遺產保存與居民對話」，會中邀請日本、馬來西亞、澳門等國外具保存文化資產專家學者及在地居民一起討論，議題有「從社區實踐看世界遺產」、「從社區參與到文資保存」等不同面向，讓各方交流世界遺產保存的問題，分享現行成功的案例與心得。 文化局表示，為鼓勵更多人加入保存文化資產行列，只要參加研討會，憑識別證將享有世遺潛力點所在的淡水古蹟博物館及黃金博物館免費入館至今(106)年12月底的優惠，歡迎上新北市政府文化局官網報名。



訊息來源：新北市政府文化局



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