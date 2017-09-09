記者黃村杉／新北報導

新北市政府漁業處在秋高氣爽的季節裡，特別規畫愛戀漁人碼頭情人月活動，9月2日至9月30日的週六、日晚間，除有民歌演唱外，17時即開始裝置藝術點拍照打卡活動，在漁人碼頭港區13個裝置藝術點任一處拍照打卡，即可到服務台兌換愛戀鑰匙圈。另還贈送淡水福容大飯店提供的「情人塔」、「Lobby Bar無酒精飲料」買一送一優惠券。

農業局表示，愛戀漁碼的拍照打卡場景，包括石滬觀景台、魚藏文化體驗館、浪漫幸福樹與鐘、淡水情人鐘、情人橋、我愛淡水漁人碼頭裝置藝術、情人框、巧克力夢公園、美人魚池、福容飯店戶外泳池、海豚池、紅心廣場、鯨魚池等13處拍照景點， 每週六、日每天送限量100名的愛戀鑰匙圈給在裝置藝術打卡的民眾。

淡水區漁會為配合活動，特別推出魚藏小棧魚藏霜淇淋買一送一優惠（限週一至週五）， 即日起至9/29日止至「淡水區漁會」粉絲團按＂讚＂ 或至指定地點打卡(情人鐘、石滬觀景台、魚藏文化體驗館，三擇一 )，並出示頁面，即享有魚藏霜淇淋買一送一優惠。

另商店街商家也推出180元飲品買一送一活動，凡出示當日與淡水漁人碼頭裝置藝術拍照打卡，並至「漁人水岸」 或「ALOHA海洋餐廳」FB留言上傳照片，出示頁面，即享180元飲品買一送一優惠(限內用，冰沙/啤酒除外，平假日適用)， 讓情人在漁人碼頭用1人消費金額，擁有2人的甜蜜享受。