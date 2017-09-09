北方國際大學聯盟理事長楊煒長訪佛大 促進兩大學聯盟交流



(中央社訊息服務20170909 14:33:47)中國大陸北京北方投資集團總裁、北方國際大學聯盟理事長楊煒長，日前專程訪問佛光大學，這是楊理事長首次到訪台灣和佛光大學。他說，樂於推動北方國際大學聯盟旗下的十七所高校、職校和國際中學，和佛光山系統大學五校加強學術交流與合作，希望擴大兩岸學子的國際化學習平台。楊朝祥校長也聘請楊煒長理事長擔任佛光山系統大學首席顧問。 楊煒長理事長與南京航空航天大學金城學院兩岸交流中心主任，4日下午先到佛光大學拜會副校長劉三錡、國際暨兩岸事務處張瑋儀副處長等人，雙方回顧近年兩高校集團的交流初步成果，都期待擴大更多學術合作和資源共享，讓佛大與北方聯盟十七所學校完成簽約，以嘉惠兩岸更多師生。楊煒長理事長也到資訊應用學系參觀，體驗由詹丕宗主任與師生開創的虛擬實境射箭遊戲。 晚間參訪佛光山台北道場，拜會住持覺元法師。稍後並與花旗銀行宓瑋副總裁，和剛從新加坡訪問回台的楊朝祥校長、主任秘書許文傑、南向辦公室主任陳尚懋等人進行會談，對於佛光大學擁有佛光山體系全力支援，在台灣高教體系發揮辦學特色，楊煒長理事長深表讚佩。 楊煒長理事長說，大陸高校從2000年以來，由私有企業主辦的學校多達四分之一，這是中國教育史上發展最快速的階段，這期間也逐漸暴露相對的辦學問題。此行他首度來台灣考察，慕名佛光大學辦學特色，以及學生品德教育的優勢，足以作為大陸教育的互補，他相信兩岸辦好教育，必定有利於全中華民族的發展。 北方投資集團1991年成立於北京，在教育、汽車服務、房地產開發、金融服務等多個領域進行投資管理，投資產業分布大陸16個省市，員工兩萬多人。 北方投資集團自2004年起先後投資組建了燕京理工學院、武漢工程科技學院、首都師範大學科德學院、重慶大學城市科技學院、雲南師範大學商學院、北京工商大學嘉華學院、桂林理工大學博文管理學院、成都文理學院、華南農業大學珠江學院、南京航空航天大學金城學院、溫州大學城市學院、中國礦業大學銀川學院、哈爾濱廣廈學院、中南林業科技大學涉外學院，共十四所高校，以及雲南城市建設職業學院、上海立達職業技術學院，另有天津耀華嘉誠國際中學。北方國際大學聯盟學生總人數超過十萬人，其中哈爾濱廣廈學院、上海立達職業技術學院等校，楊朝祥校長更多次與師生前往訪問和交流。 北方集團辦學理念「以人為本、因材施教」，以及培養多種國際人才，努力為社會、為企業培養創新應用型人才。佛光大學發展生命、生活和生涯的三生教育，重視學生品德、品質、品味的三品教育，和推動大師發起的存好心、做好事、說好話的三好校園文化，北方集團與佛大雙方理念接近，可密切交流，更可以擴大到全佛光山系統大學（另有台灣嘉義南華大學、美國洛杉磯西來大學、澳洲南天大學和菲律賓光明大學）五校一體。身兼五校總校長的楊朝祥校長，特聘楊煒長理事長為佛光山系統大學首席顧問。 楊朝祥校長與楊煒長理事長皆肯定雙方合作前景可期，希望透過密集交流合作，讓更多學生和老師獲益。（20170909）



訊息來源：佛光大學



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