睿光科技捐贈修平科大太陽光電設置乙級技術士檢定訓練場



(中央社訊息服務20170909 14:32:56)台中修平科技大學今天上午舉行睿光科技股份有限公司捐贈「太陽光電設置乙級技術士檢定訓練場」暨產學合作簽約儀式與揭牌典禮，科技部政務次長許有進擔任見證主賓，現場有太陽光電股份有限公司、全方面系統公司、立法委員何欣純、鑽全實業等多家上市櫃廠商、大里工業區廠協會理事長陳炎生、修平校友總會長鄭國雄以及師生約100人到場觀禮。科技部政次許有進與各界觀禮來賓在揭牌儀式後，參觀修平科大檢定場與綠色科技教學區域，對修平積極辦學的肯定，並期許修平科大成為國內太陽能發電系統綠能技術人才培育的典範單位。



修平科大校長鄧作樑指出，學校將持續發展綠能教育，融入校務發展及高教深耕計畫之中，特別感謝睿光科技董事長陳丕晃捐贈太陽能發電系統獨立式及併聯式各6套乙級技能檢定設備，並建置室內訓練盤6組提供考照教學使用，捐贈設備總經費達500萬元。這些捐贈提供學校致力促進國內太陽能產業發展，強化修平師生在綠電相關應用技術實作能力。睿光科技董事長陳丕晃致詞指出，因為修平科大師生團隊熱情與務實能力，地理環境與學校軟硬體設施極佳，評估為最佳的捐贈學校。



受贈單位代表工程學院院長陳宏仁於揭牌儀式後指出，政府為配合分散式綠電以及智慧電網的設置，未來將會有超過上萬太陽能現場安裝與施工人員的需求。勞動部目前積極籌辦太陽能設置乙級技術士的證照，就是希望能夠充實這方面的人力需求。修平科大位在大里工業區內，擁有全天 360度極佳的太陽照射條件，及對於工業區發電量與極端氣候變化條件的研究能力。工程學院太陽能團隊電機工程系、電子工程系還有能源材料系在綠能實務的教學實做上，屢屢獲得經濟部、教育部、科技部與勞動部各部會的計畫補助，學生實務專題方面也多次獲得國內外競賽的獎項。未來檢定場絕對可以成為服務上游學校，結合產業需求，扎根綠電科技，完善技職教育的最佳教學典範平台。



訊息來源：修平科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/220017.aspx