第七屆大專生洄游農村競賽 駐村成果感動揭曉中央社 (2017-09-09 14:25)
第七屆大專生洄游農村競賽 駐村成果感動揭曉
(中央社訊息服務20170909 14:24:47)第七屆大專生洄游農村競賽於9月8日及9月9日二日舉辦「成果發表會暨頒獎典禮」，20個團隊歷經兩個月的駐村，在激烈的競爭下，由國立屏東科技大學水土保持系-霧谷勿藜 (屏東縣霧台鄉大武社區)榮獲本屆金獎及獎金新臺幣 10 萬元的獎勵。農委會表示，本屆大專生洄游農村競賽跨界合作，由信義房屋-全民社造行動計畫提供全額獎金，周策略長莊雲勉勵並期許大專青年未來持續關懷臺灣農村。另外，幸福果食也提供10名超級夢行者體驗名額，可體驗稻田裡的餐桌計畫，從中挑選超級夢行者進行深度學習。
「第七屆大專生洄游農村競賽」今（9）日於華南銀行總行國際會議中心舉行頒獎典禮，行政院農業委員會林主任委員聰賢也到場為全國20強隊伍加油打氣。林主委表示今年參與的學生涵蓋建築、水保、工業設計、戲劇、文學等領域，進入農村社區，發現問題，應用年輕人的創意，協助解決問題，今年並首次出現國際隊伍-越南胡志明市農林大學(Nong Lam University HCMC)來臺駐村，除了學習臺灣農村發展，更貢獻專業協助社區推動農業廢資材循環經濟之綠色產業。
現在講究翻轉教育，農村提供生活及產業實驗環境，除了大專生洄游陪伴催化角色，進階到洄游二次方時更提供持續深化、永續蹲點的機會，林主委勉勵學生們走出教室，接觸農村、深入農業，觀察、發現、瞭解社區的多種樣貌，藉由參與、投入、人文關懷，形成在地力量。臺灣農村需要靠著青年的熱血，再度點燃，應用所學及年輕人的創意跟活力參與農村發展，並整合公私部門協力。農業人才不只需要農業生產的專長，更要有行銷、管理、觀光、文化等專業，將農村的多樣性充分展現，承諾未來會在政策上結合農委會的各部門來大力支持相關計畫。
本屆共有178名學生參與駐村，在為時兩個月的駐村後，將實際成果搬上舞台，其中包括農業廢資材循環經濟、產品開發及包裝設計、文化復興與保存、生態及環境永續和閒置空間活化利用等議題，發展面向多元化，展現十足創意，讓這些大專生能夠體會農村再生的價值，也得到越來越多的學校與社區支持，參與的系所，創下最高、最多元的紀錄，讓大家對於臺灣農村的發展有了無限期待與希望。
訊息來源：行政院農業委員會
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