屏東縣辧理走入原鄉 親子童玩闖關趣活動



(中央社訊息服務20170909 14:15:55)屏東縣政府運用公益彩券盈餘分配基金補助，屏東縣政府社會處鹽埔區家庭福利服務中心於今天舉辦「原鄉同樂會-部落體驗營」親子活動。藉由本次活動，讓親子走出戶外體驗原住民童玩及傳統特色美食，促進多元文化交流和親子互動。



為了讓民眾體驗原鄉文化及重溫童年記憶，鹽埔區家庭福利服務中心邀請社區民眾至三地門鄉-地磨兒國小參加原民部落童玩體驗，共有七個闖關活動讓大家闖關，現場亦有具在地特色美食，如小米甜甜圈、奇拿富、紅藜茶、小米飯糰等，透過親子闖關的方式，讓參與民眾能夠玩得盡興吃得開心，增加社區民眾對於屏東縣原鄉文化的了解，也讓原鄉、閩南、客家等族群的孩子，可接觸到不同文化的童玩，在遊戲中學習尊重不同族群的人事物，並促進族群之融合。過程中讓家長帶著親子走出戶外遠離3C產品，亦能促進親子互動，凝聚家庭正向互動關係。



本次活動共226人次走入原鄉，來到屏東縣三地門鄉地磨兒國小一起同歡，未來於10月21日將會在里港河堤公園辦理親子放風箏系列活動，活動詳情請電洽08-7930669蔡社工，或鎖定鹽埔區家庭福利服務中心臉書！



訊息來源：屏東縣政府



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