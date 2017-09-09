2017葉俊麟懷念音樂劇「舊情綿綿」基隆主場 經典再現



(中央社訊息服務20170909 13:20:52)《舊情綿綿》於2016年在基隆首演後，得到觀眾立即而火熱的回應與好評，口碑如同熱浪撲向全島。為呼應各地巡演與加演呼聲，2017年「音樂時代」整裝推出環島巡演，以更熟練精彩的演出，與全國觀眾共享台灣音樂之美。作品總數達數千首的葉俊麟，無疑是台語老歌的作詞宗師。為紀念其不朽貢獻，「音樂時代劇場」於2016年以二十首葉俊麟代表作為題材，創作台灣首部台語經典老歌音樂劇《舊情綿綿》，藉由這些曾經家喻戶曉的歌曲，期讓世世代代台灣人交流跨越時空的時代情感與記憶。



由台灣男演員楊子儀暨音樂時代一線演員陳彥廷、鍾筱丹、曾志遠(台中、基隆、屏東、台北)、許逸聖(台東、桃園)、賴震澤(屏東、台東)、賴盈螢(台中、基隆、台東、台北)、王意萱(屏東、桃園)、余子嫣及特別邀演-陳何家（台中、基隆、台北、桃園）等聯合演出。



《舊情綿綿》9/9(六)19:30及9/10(日)14:30回到基隆主場-基隆文化中心演藝廳，以基隆故事為題材的台語歌謠音樂劇，將帶給觀眾回到1960年代的基隆懷舊之旅。



思念是台灣最美的浪漫~《舊情綿綿》2017環島巡演傳遞綿綿舊情-精彩影音https://www.youtube.com/watch?v=DrXfIo-TZ4w



2017《舊情綿綿》-觀眾好評迴響https://goo.gl/2BCpam



*2017《舊情綿綿》全台巡迴演出場次：2017/9/09(六)19:30、9/10(日)14:30 基隆文化中心演藝廳(基隆市中正區信一路181號5F)2017/9/16(六)19:30 屏東演藝廳(屏東縣屏東市民生路4-17號)2017/9/23(六)19:30 臺東縣政府文化處藝文中心演藝廳(臺東市南京路25號)2017/9/30(六)19:30、10/1(日)14:30 台北親子劇場(台北市信義區市府路1號2樓)2017/10/28(六)14:30、19:30 桃園展演中心(桃園市桃園區中正路1188號)



 演出全長130分鐘(含中場休息15分鐘)。 售票資訊│兩廳院售票系統 更多資訊│Facebook:音樂時代劇場 訂票專線│安徒生和莫札特的創意 02-2577-2816



訊息來源：安徒生和莫札特的創意劇場



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