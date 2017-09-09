屏東縣106年度衛教主軸巡迴宣導



(中央社訊息服務20170909 11:25:55)屏東縣政府衛生局於今日上午6：30~12：00在台糖量販店屏東店廣場，辦理106年度衛教主軸巡迴宣導活動，邀集各界共同參與「五大衛教主軸亮點啟動」，以『守護健康「衛」你著想』為口號，藉此將中央政策傳遞給地方，透過寓教於樂的方式建立民眾正確的健康觀念並落實健康行為。



代理局長李佳芳表示，106年衛教主軸分別為「送子鳥資訊服務網，圈住您的幸福大小事」、「電子煙危害防制知能」、「傳染病防治」、「食品資訊素養」及「珍惜醫療資源，健康服務帶著走」等五大議題。以打造「樂婚、願生、能養」的友善生養環境，整合孕產時所需要之衛教知識及與政府有關之申辦業務、服務及福利措施等客製化的服務平台；使民眾認識電子煙危害，讓電子煙遠離孩子、校園；強化民眾認識傳染病防治、養成衛生好習慣、夏季防疫絕招等；讓食品資訊百貨專櫃隨手查，安心吃，培養民眾正確食品資訊素養，落實食品安全教育的推廣；及推動分級醫療落實轉診，健康存摺帶著走，掌握您我健康紀錄等，藉由民眾健康認知的提升維護民眾的健康，營造安居樂業的新屏東。



本次活動內容包括健走、攤位宣導、闖關遊戲、有獎徵答、健康擂台PK衛教知識得大獎及現場摸彩活動，獎品包括32吋液晶電視機、摺疊自行車、獎金…等，獎項多元且豐富。亦安排活力舞蹈表演，各舞團結合五大議題發揮創意，傳達健康形象。搭配五個衛教主軸吉祥物的拍照板，放置在活動各角落，現場民眾只要加入粉絲頁後拍照上傳，就有機會獲得現金禮物卡，藉由民眾呼朋引伴、全家相揪，共同加入健康的行列。



訊息來源：屏東縣政府



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