慶祝雙十國慶臺灣文化訪問團「2017紐西蘭臺灣日」精彩演出



(中央社訊息服務20170909 10:58:11)為慶祝中華民國年國慶，僑務委員會所組大洋洲地區臺灣文化訪問團9月9日及10日在「2017紐西蘭臺灣日」中於Aotea 廣場盛大演出。中外政、商、僑、藝文學各界人士近千人觀賞。



「2017紐西蘭臺灣日」是紐西蘭奧克蘭地區僑界為慶祝中華民國106年國慶所籌畫「2017年臺灣文藝季」系列活動之一，也是紐西蘭奧克蘭地區大型文化展演活動，極受奧克蘭各界所重視。本次特別邀請國慶文化訪問團參加演出。



「紐西蘭臺灣華夏協會」理事長劉文玉代表接待單位致詞時，歡迎訪問團不遠千里而來，宣慰僑胞，將精湛的民俗特技呈現在奧克蘭僑胞面前。訪問團團長劉綏真致答詞時，則感謝「紐西蘭臺灣華夏協會」及臺灣日籌備委員會的接待與安排相關表演行程，希望這次表演能充分展現中華民國政府對於奧克蘭地區僑胞的關心。 駐奧克蘭臺北經濟文化辦事處處長周中興應邀致詞時除歡迎訪問團的來訪外，並指出綜訪團的演出除宣慰僑胞外，更將深化我國與紐西蘭間的文化交流，具體落實政府「新南向政策」。



本次文化訪問團是由國立臺灣戲曲學院特技團擔綱，在「2017紐西蘭臺灣日」計演出兩場，表演「遙祭天穿」、「油桐花坊」、「義魄千秋」、「花鼓迎豐收」、「收冬好客祭」、「道易八卦」、「車鼓憾天」、「天王入陣」、「神將狂武」、「天佑福爾摩沙」等主題，以客家祭典與臺灣民俗藝陣文化為根基，融合雜耍、特技、舞蹈及形體藝術等表演，充分展現臺灣文化鄉土民情。現場中外觀眾目不轉睛，時而喜讚，時而驚嘆，尤其各武戲旗陣演出時，高潮迭起，觀眾驚呼連連。演出成功達到宣慰僑胞、敦睦邦誼、促進國際友誼及文化交流的目的。



訊息來源：外交部外館消息



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