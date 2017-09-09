「2017紐西蘭臺灣日」暨「臺灣風情特展」盛大揭幕



(中央社訊息服務20170909 10:17:30)「2017紐西蘭臺灣日」暨「臺灣風情特展」9月9日上午在紐西蘭奧克蘭市Aotea中心盛大揭幕。活動中冠蓋雲集，中外政、商、僑、藝文學各界人士出席開幕儀式者近千人。



該活動是紐西蘭奧克蘭地區僑界為慶祝中華民國106年國慶所籌畫「2017年臺灣文藝季」系列活動之一，由「紐西蘭臺灣日籌備委員會」協調奧克蘭主要僑團聯合主辦，也是紐西蘭奧克蘭地區繼上年度，續以「臺灣日」為名的大型文化展演活動。



「紐西蘭臺灣日籌備委員會」召集委員盧淑真女士代表籌備委員會致詞時感謝所有支持本活動的團體與個人，並盼未來能每年都舉行臺灣日將中華民國及臺灣多元文化的風貌呈現給所有紐西蘭的朋友。



駐紐西蘭臺北經濟文化代表處大使介文汲在應邀致詞時稱許臺灣旅紐僑社舉辦這項活動，對於宣揚中華民國國際形象、促進雙邊關係及推動本地多元文化交流貢獻卓著。紐西蘭各主要政黨代表及奧克蘭市政府代表也分別致詞表達祝賀之意，並肯定臺灣僑民對於紐西蘭社會的貢獻。



大會在貴賓共同剪綵為兩日的活動正式揭開序幕，嗣後僑務委員會所派慶祝國慶文化訪問團精彩演出，博得滿堂喝采。



活動中同時在Aotea中心Limelight室內及BNZ長廊舉行「臺灣風情特展」。駐奧克蘭臺北經濟文化辦事處處長周中興在特展開幕式中致詞時，除說明該特展的內容及意義外，並呼籲紐西蘭各界支持中華民國臺灣有意義參與國際組織，如聯合國，以共同推動全世界的永續發展。



「臺灣風情特展」除特別展出國際旅行家鄧予立先生以臺灣為主題攝影作品外，同時邀請本地傳統藝術名家展出書法、中國結、藍染、客家文物及正體中文硬筆字作品，並宣傳臺中市所將舉辦的「2018世界花卉博覽會」、臺灣觀光及醫美現況等，另有中西音樂及民俗表演，集傳統與現代，合文化與風情，充分展現臺灣多元文化風貌。



當日當日春雨霏霏，難撓遊人絡繹。廣場活動喧騰歡愉，反應熱烈；室內特展，恬靜雅致，動人心弦，將慶祝中華民國106年國慶之「2017年臺灣文藝季」系列活動推向最高潮。



訊息來源：外交部外館消息



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