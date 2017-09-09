廖世傑探訪參加「墨西哥綠色博覽會」臺灣廠商



(中央社訊息服務20170909 09:16:27)由中華民國經濟部委託外貿協會執行的對外綠色貿易專案，最近邀集四家臺灣綠能廠商及兩家產業公會來墨參加9月5日至7日在墨西哥市世界貿易中心之「墨西哥綠色博覽會」，並於展中設置產業形象區。該博覽會已舉辦25年，展覽期間亦同時舉辦水資源展及國際環境高峰會議，本年共有來自臺灣、美國、德國、奧地利、捷克、加拿大、中國大陸及墨西哥等國家、218家廠商展出近400種綠能環保方案，據統計3天展期約吸引超過10,000人次觀展。



中華民國駐墨西哥代表廖世傑於當地時間9月7日傍晚前往會場探訪台灣太陽能板研發、產銷廠商參展情形，除向參展廠商問候致意，並瞭解我產業形象區展示之各項示範方案，廖世傑鼓勵廠商加強拓銷、共同為臺灣拚出口，續創銷售佳績。廖世傑另就墨西哥投資環境、再生能源政策及綠能產業發展現況與廠商交換意見。



墨西哥為拉美地區最大原油生產國，目前約75%的電力來自石化燃料。儘管油氣資源豐沛，但81%的天然氣及61%汽油仰賴進口。廖世傑表示，墨西哥政府為推動能源改革，除持續規劃開放外資開採國內油田，亦呼應國際節能減碳趨勢，宣示逐年提高再生能源發電占比，預計2030年前增加再生能源發電容量至20GW。墨西哥是全球日照最強的國家之一，同時擁有豐富的風力資源，加上政策支持，非常適合發展再生能源事業，歡迎臺灣業者來墨拓展互補互利商機。



訊息來源：駐墨西哥代表處



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