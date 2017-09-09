駐智利代表處在智利國家文化中心舉辦台灣電影節首日放映「青少年哪吒」中央社 (2017-09-09 09:15)
駐智利代表處在智利國家文化中心舉辦台灣電影節首日放映「青少年哪吒」
(中央社訊息服務20170909 09:15:03)9月7日智利最高藝術殿堂-智利國家文化中心（GAM）首度與駐智利代表處合辦我國電影欣賞會，本日放映名導演蔡明亮所主導之「青少年哪吒」，吸引來自智利學術、文化、新聞界人士及僑胞百餘人參加。之後將陸續放映侯孝賢執導之「戀戀風塵」、鈕承澤「艋舺」及鍾孟宏「第四張畫」等台灣電影。
欣賞會開始前，智利國家文化中心節目部主任Palmera Rodriguez首先致詞表示，很高興首度與台北經濟文化辦事處合作播映影片，稱讚我國不僅科技進步，文化藝術水準亦具相當水準，很多影片在世界各地影展獲獎，廣受好評，肯定能贏得觀眾喜愛。
繼由我國駐智利陳大使新東致詞表示，很榮幸與國家文化中心（GAM）合辦台灣電影欣賞會，在此智利最高人文藝術中心欣賞我國名導演所主導之名影片，定能讓觀眾心曠神怡，並特別介紹來自我國之世界名導演李安。嗣以台灣本土點心鳳梨酥及烏龍茶飲等招待與會貴賓，使會場瀰漫濃濃台灣味。
影片「青少年哪吒」受到觀眾熱烈歡迎。劇終，觀眾均報以熱烈掌聲以示滿意與感謝，本次電影欣賞會受到智利觀眾熱烈回響，顯示我國軟實力不容忽視。
訊息來源：駐智利代表處
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