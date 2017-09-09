翻開人生新篇章 探索東吳的美好—境外學生入學輔導始業式



(中央社訊息服務20170909 09:11:54)9月7日上午，東吳大學僑生、外國學生、陸生等境外新生齊聚普仁堂，一同於「境外學生入學輔導始業式」上翻開了他們在東吳大學的全新篇章。



首先由董保城副校長介紹東吳的悠久歷史，東吳大學1900年由美國基督教監理公會在蘇州設立，是中國第一所私立大學，尤其校訓飽含文化底蘊，英文校訓「Unto a full grown man」出自聖經；而中文校訓「養天地正氣，法古今完人」則出自1923年孫中山先生墨寶，董副校長鼓勵境外生用心體會臺灣的人文風情。



負責國際和兩岸學術交流事務的國際處是境外生們最堅實的後盾，國際處大家長，胡凱傑國際長則熱情地給予同學三個建議：用功學習、體驗臺灣及多交朋友。與會師長們都給予諸多勉勵，國際中心歐素華主任提出了三個「S」：Safty（保障安全）、Smart learning（聰明地學習）及Smile（微笑面對挑戰）。而兩岸中心王玉梅主任勉勵同學們用求真的心來學習，用求善的心來交友，用求美的心來探索臺灣。



今年的境外新生來自日本、馬來西亞、韓國、越南等12個國家等156人，其中來自馬來西亞的林曉鈴是日本語文學系新生，她表示東吳日文名聲遠揚，因此將東吳作為自己的第一志願，來到學校後發現校園很漂亮，學長姐也很友善，不會覺得孤單和害怕；來自中國大陸的楊揚則選擇了就讀法律系，她也是因東吳法律的赫赫聲名慕名而來，另外令她印象深刻的是東吳厚重的歷史。



始業式就在校牧室黃寬裕主任帶領安素堂12位夥伴帶來的優美歌聲完美落幕，祝福境外生們在東吳度過美好、豐富的大學生活，努力充實自己的青春，探索東吳的美。



訊息來源：東吳大學



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